¡Histórico! Se aprueba la primera Liga Profesional de Flag Football; México sonríe

Esta disciplina le está dando a México muchas razones para sentirse orgulloso de sus respectivos representantes y se acaba de anunciar algo que podría cambiar para bien la historia de este deporte. La NFL anunció la creación de la Liga Profesional de Flag Football… la cual iniciará con la rama femenil. Estos son los detalles hasta el momento.

¿Qué se sabe hasta el momento de la creación de esta liga de Flag Football?

El 10 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una junta entre los equipos de la NFL y se aprobó la utilización de hasta 32 millones de dólares para la creación de una Liga Profesional de un deporte que está cautivando a miles de practicantes y espectadores a nivel mundial. Con esto, se está en busca de un patrocinador que permita financiar el proyecto.

Esto dijo el vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Futbol Americano de la NFL: “Estamos desarrollando la infraestructura para acelerar el crecimiento del deporte y llevarlo a nuevas alturas, creando un camino claro para que los atletas aspirantes progresen”.

Con esto, se espera que una disciplina que acumula cerca de 20 millones de jugadores a nivel mundial, encuentre la oportunidad de crecer en un contexto donde la NFL podría aportar la calidad suficiente en infraestructura. Y es que pensando en que Los Ángeles será el debut del deporte a nivel olímpico, solamente se ven buenas cosas para el futuro del Flag Football.

¿Por qué México sale beneficiado de este proyecto de Flag Football?

En estos momentos la disciplina donde en ambos rankings (femenino y masculino) se encuentran en el top3, México podría aprovechar para seguir en el mejoramiento de sus atletas. En los Estados Unidos cada vez más escuelas desde el nivel secundario ofrecen la práctica de este deporte, pero el siguiente paso es profesionalizarlo… lugar donde los representantes tricolores podrían encontrar un sitio sin problemas.

Aunque la votación fue unánime, no se dieron mayores detalles sobre cómo se llevará a cabo todo. Se presume que la liga iniciaría justamente después de los Juegos Olímpicos, para darle todo el empuje a su debut en LA2028. Y también hay reportes que indican una priorización en el proyecto de la liga femenil... esperando que en siguientes días se actualice la noticia.