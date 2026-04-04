ÚLTIMA HORA: Colapsa estructura de estadio de Alianza Lima de Perú; hay un muerto y decenas de heridos

Tragedia en el mundo del futbol. Este viernes 3 de abril, el Estadio Alejandro Villanueva, inmueble de Alianza Lima, dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y al menos 60 heridos luego de que una estructura colapsara al interior del recinto.

La tragedia se dio durante el banderazo del equipo. Ubicados en la tribuna sur del inmueble blanquiazul previo al juego ante el Club Universitario de Deportes, fue donde cayó la estructura a un día del clásico a disputarse este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de ‘Los Cremas’.

"En relación con el accidente ocurrido el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva, durante un banderazo de la hinchada, cumplimos con informar lo siguiente:



﻿﻿﻿Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas. ﻿﻿﻿Desde el primer momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares. ﻿﻿﻿Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia. ﻿﻿﻿Cabe precisar que, de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo. ﻿﻿﻿Reafirmamos nuestro compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre el desarrollo de los acontecimientos", señala el comunicado del equipo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...