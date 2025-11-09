deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

El próximo destino de James Rodríguez sería impensado para un jugador de su talla

James Rodríguez jugó su último partido como futbolista del Club León y a partir de enero de 2026 será agente libre. Su destino estaría en una liga exótica

James Rodríguez y su próximo destino tras dejar León
TV Azteca
James Rodríguez y su próximo destino tras dejar León
Rodrigo Acuña
Liga MX
Compartir

James Rodríguez jugó su último partido como jugador del Club León en la derrota frente a Puebla en el Nou Camp . A pesar de la jerarquía del mediocampista colombiano, esto no bastó para que el equipo esmeralda dé el golpe en la Liga BBVA MX y finalizaron el Apertura 2025 en la posición número 17. Con el club ya eliminado en primera fase, ya es un hecho que el ex Real Madrid no continuará en Guanajuato a partir del 2026.

James Rodríguez y la liga donde jugaría en 2026

Según la información que compartió el periodista Paco Montes, James Rodríguez jugó su último partido con la playera de León y afirma que el colombiano apunta a formar parte de la MLS luego del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que finaliza su contrato. La cantidad histórica de derrotas de la Fiera en el Apertura 2025 habría influido en la decisión del jugador oriundo de Cúcuta.

James Rodríguez se va de Liga MX tras su paso con León
Isaac Ortiz/Isaac Ortiz
Sergio Ramos of Monterrey and James Rodriguez of Leon during the 17th round match between Leon and Monterrey as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Nou Camp Leon Stadium, on April 20, 2025 in Leon, Guanajuato, Mexico.

A pesar de los distintos intereses de clubes mexicanos por la contratación de James Rodríguez, el jugador de 34 años habría tomado la decisión de emprender viaje hacia Estados Unidos y comenzar con un nuevo reto en su carrera. Aún no hay nada confirmado, pero el corresponsal incluso afirmó que el colombiano jugaría para un equipo perteneciente a la Conferencia Este de la MLS.

TE PUEDE INTERESAR:

Los equipos que conforman la Conferencia Este en la MLS

  • Atlanta United F. C.
  • Charlotte F. C.
  • Chicago Fire
  • F. C. Cincinnati
  • Columbus Crew
  • D. C. United
  • Inter de Miami
  • C. F. Montréal
  • Nashville S. C.
  • New England Revolution
  • New York City F. C.
  • New York Red Bulls
  • Orlando City S. C.
  • Philadelphia Union
  • Toronto F. C.

James Rodríguez no jugará en Inter Miami

A pesar de que ha habido ciertos rumores sobre que James estaría en carpeta del Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, el propio Paco Montes afirmó que el colombiano no jugará en el equipo de Florida durante el 2026. “Se va al Miami”, esbozó un usuario de X, pero el periodista rápidamente replicó: “No”. Además, confirmó que hay 0% de probabilidades de que James siga en León de cara al Clausura 2026.

James Rodríguez no iría a Inter Miami
@PacoMontesLA / X

León
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

×
×