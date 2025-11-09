El próximo destino de James Rodríguez sería impensado para un jugador de su talla

James Rodríguez jugó su último partido como jugador del Club León en la derrota frente a Puebla en el Nou Camp . A pesar de la jerarquía del mediocampista colombiano, esto no bastó para que el equipo esmeralda dé el golpe en la Liga BBVA MX y finalizaron el Apertura 2025 en la posición número 17. Con el club ya eliminado en primera fase, ya es un hecho que el ex Real Madrid no continuará en Guanajuato a partir del 2026.

James Rodríguez y la liga donde jugaría en 2026

Según la información que compartió el periodista Paco Montes, James Rodríguez jugó su último partido con la playera de León y afirma que el colombiano apunta a formar parte de la MLS luego del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que finaliza su contrato. La cantidad histórica de derrotas de la Fiera en el Apertura 2025 habría influido en la decisión del jugador oriundo de Cúcuta.

Isaac Ortiz/Isaac Ortiz Sergio Ramos of Monterrey and James Rodriguez of Leon during the 17th round match between Leon and Monterrey as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Nou Camp Leon Stadium, on April 20, 2025 in Leon, Guanajuato, Mexico.

A pesar de los distintos intereses de clubes mexicanos por la contratación de James Rodríguez, el jugador de 34 años habría tomado la decisión de emprender viaje hacia Estados Unidos y comenzar con un nuevo reto en su carrera. Aún no hay nada confirmado, pero el corresponsal incluso afirmó que el colombiano jugaría para un equipo perteneciente a la Conferencia Este de la MLS.

.@jamesdrodriguez jugará hoy su último partido con @clubleonfc , el colombiano apunta a la @MLSes , específicamente a la conferencia ESTE#ElGuardián pic.twitter.com/Un4PD1yTub — Paco Montes (@PacoMontesLA) November 8, 2025

Los equipos que conforman la Conferencia Este en la MLS

Atlanta United F. C.

Charlotte F. C.

Chicago Fire

F. C. Cincinnati

Columbus Crew

D. C. United

Inter de Miami

C. F. Montréal

Nashville S. C.

New England Revolution

New York City F. C.

New York Red Bulls

Orlando City S. C.

Philadelphia Union

Toronto F. C.

James Rodríguez no jugará en Inter Miami

A pesar de que ha habido ciertos rumores sobre que James estaría en carpeta del Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, el propio Paco Montes afirmó que el colombiano no jugará en el equipo de Florida durante el 2026. “Se va al Miami”, esbozó un usuario de X, pero el periodista rápidamente replicó: “No”. Además, confirmó que hay 0% de probabilidades de que James siga en León de cara al Clausura 2026.