Colombia vs RD Congo: Ver EN VIVO y GRATIS resultado de transmisión por TV Azteca Deportes de partido con James Rodríguez y Luis Díaz Grupo K en el Mundial 2026; marcador online en directo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue adelante. Este martes 23 de junio, Colombia y la República Democrática del Congo cierran la actividad de la Fecha 2 en el Grupo K, partido que se va a disputar en el Estadio Guadalajara en punto de las 20:00 horas, tiempo local.

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Dirigidos por Néstor Lorenzo, los Cafeteros encaran el partido tras haber debutado con victoria ante Uzbekistán. Del otro lado, el cuadro de África Central viene de empatar en la Jornada 1 ante Portugal.

El juego de Colombia vs República Democrática del Congo lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

¿Dónde ver la transmisión gratis del partido de Colombia vs RD Congo?

Colombia vs RD Congo estará totalmente disponible en vivo y gratis en el canal 7 de televisión. La transmisión por internet, también gratuita, la podrás encontrar en el sitio de aztecadeportes.com.

¿A qué hora inicia Colombia vs RD Congo?

Colombia vs RD Congo comenzará en punto de las 20:00 pm, tiempo del Centro de México. Este partido se jugará en el Estadio Guadalajara y será el penúltimo que se juegue en dicho recinto en todo el Mundial 2026, ya que después, el 26 de junio, se disputará el Uruguay vs España.