Colombia vs RD Congo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Grupo K en el Mundial 2026; marcador online

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue adelante. Este martes 23 de junio, Colombia y la República Democrática del Congo cierran la actividad de la Fecha 2 en el Grupo K, partido que se va a disputar en el Estadio Guadalajara en punto de las 20:00 horas, tiempo local.

Dirigidos por Néstor Lorenzo, los Cafeteros encaran el partido tras haber debutado con victoria ante Uzbekistán. Del otro lado, el cuadro de África Central viene de empatar en la Jornada 1 ante Portugal.

El juego de Colombia vs República Democrática del Congo lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.