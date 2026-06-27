Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Colombia vs Portugal, juego entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Se viene uno de los partidos más atractivos de toda la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado 27 de junio, Colombia y Portugal se enfrentan en un duelo de alto voltaje por el liderato del Grupo K, con dos figuras históricas como protagonistas: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

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Ambas selecciones llegan con boleto prácticamente amarrado a los dieciseisavos de final, pero este encuentro vale muchísimo más que tres puntos. Terminar como líder podría representar un camino mucho más accesible en la ronda de eliminación directa.

Colombia ha sido una de las selecciones que mejor futbol ha mostrado en el torneo. El equipo de Néstor Lorenzo debutó venciendo 3-1 a Uzbekistán y después superó 1-0 a República Democrática del Congo, confirmando solidez defensiva y mucha contundencia al frente. Jugadores como Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Luis Díaz y, por supuesto, James, han sido fundamentales en el gran momento cafetero.

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Del otro lado aparece una Portugal que fue de menos a más. Tras dejar dudas con su empate ante Congo, la selección de Roberto Martínez explotó en la segunda jornada con una goleada de 5-0 sobre Uzbekistán.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Colombia vs Portugal?

El partido entre Colombia y Portugal se disputará este sábado 27 de junio en el Estadio Miami, en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 3 del Grupo K.

Horario del partido: 5:30 PM (tiempo del centro de México)

Podrás verlo TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes a través de:

Azteca 7, aztecadeportes.com, App de Azteca Deportes Y Azteca Deportes Network.

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Colombia llega sólida; Portugal llega encendida

La gran noticia para los lusitanos es el momento de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués viene de firmar un doblete histórico y de convertirse en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo distintas, una marca que agranda todavía más su leyenda.

Portugal también ha encontrado mucho desequilibrio por bandas con Nuno Mendes, João Cancelo, Bruno Fernandes y Rafael Leão, lo que puede generar enormes problemas a la defensa colombiana.

Pero más allá de lo colectivo, este partido tiene un duelo que roba reflectores: James Rodríguez contra Cristiano Ronaldo.

Dos futbolistas de época, dos líderes y dos referentes que saben aparecer en noches grandes. James buscará comandar el ataque colombiano con su visión y último pase, mientras Cristiano intentará seguir ampliando su legado.