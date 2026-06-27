Messi vs Cristiano: el resultado que necesita Portugal para quedar del lado de Argentina

La definición de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa en su etapa más crítica con el ordenamiento del cuadro de cara a los duelos de eliminación directa. Los aficionados del futbol mundial mantienen la atención fija sobre la posibilidad de observar un "último baile" histórico entre las dos máximas leyendas de la época moderna, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La Selección de Argentina ya aseguró el primer lugar del Grupo J tras un andar perfecto tras las grandes actuaciones de Lionel Messi frente a Argelia y Austria posteriormente. Por su parte, el seleccionado de Portugal afronta este sábado 27 de junio su compromiso definitivo de la zona frente al combinado de Colombia en el Estadio Miami.

Las matemáticas indican un panorama complejo para que ambas escuadras queden ubicadas en el mismo sector del cuadro principal, sin emabargo esto dependerá de manera exclusiva del marcador que consigan los europeos ante la escuadra sudamericana, ya que para asegurar un duelo y terminar en el mismo lado del cuadro, Portugal debe salir primero y para ello solamente le sirve la victoria ante Colombia.

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Portugal va por la clasificación y el primer puesto del grupo ante Colombia

El conjunto dirigido por Roberto Martínez necesita tan solo un punto ante el conjunto cafetero para asegurarse la clasificación a 16vos, sin embargo una victoria los colocaría como líderes del Grupo K y de esa forma evitar en los duelos de eliminación directa a rivales de mayor complejidad. De esta manera, el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo afrontará el duelo ante Colombia con todas sus armas en búsqueda de una victoria que los posicione directamente en el cuadro de las selecciones que culminaron la fase de grupos en el primer lugar.

Mientras tanto, el conjunto cafetero dirigido por Néstor Lorenzo, viene de ganar los dos primeros partidos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y ahora buscará hacer lo propio ante el primer rival de fuste que va a tener en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.