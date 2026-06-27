Partidos del Mundial 2026 que se juegan HOY sábado 27 de junio

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su momento más tenso. Este sábado 27 de junio se disputan seis partidos fundamentales correspondientes a los Grupos J, K y L, con varias selecciones peleando su boleto a los dieciseisavos de final y otras buscando asegurar el liderato para evitar cruces complicados.

Te puede interesar: Juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY sábado 27 de junio del Mundial 2026™

Uruguay vs España | RESUMEN Express | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo L: Inglaterra busca amarrar el liderato; Ghana y Croacia siguen con vida

Panamá vs Inglaterra (3:00 PM)

Inglaterra llega como líder del Grupo L y depende de sí misma para terminar en la cima. Los dirigidos por Thomas Tuchel saben que una victoria les garantizaría evitar un cruce pesado en la siguiente ronda. Del otro lado, Panamá ya está eliminada, pero intentará despedirse con dignidad y buscar su primer punto del torneo. Los ingleses parten como claros favoritos tras mostrar solidez en sus dos primeros encuentros.

Croacia vs Ghana (3:00 PM)

Este es, probablemente, uno de los partidos más cerrados del día. Croacia necesita ganar para no depender de nadie, mientras que Ghana llega invicta y con una defensa que todavía no ha recibido gol en el torneo. La experiencia de Modric choca contra el físico y la intensidad africana en un duelo que promete tensión total.

Grupo K: partidazos por el primer lugar

Colombia vs Portugal (5:30 PM)

Dos selecciones que han dejado grandes sensaciones se enfrentan por el liderato del Grupo K. Colombia ha mostrado equilibrio, intensidad y mucho carácter, mientras que Portugal llega impulsada por el brutal momento de Cristiano Ronaldo, quien viene de firmar un dblete histórico. Este puede ser uno de los mejores partidos de toda la jornada.

RD Congo vs Uzbekistán (5:30 PM)

Aunque sobre el papel no luce como el duelo más mediático, aquí todavía hay mucho en juego. Congo ha sorprendido por su orden táctico y Uzbekistán quiere cerrar su participación con una actuación que confirme su crecimiento competitivo.

Te puede interesar: Dónde y en qué estadio se juega Croacia vs Ghana por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo J: Argentina quiere cerrar con autoridad

Argelia vs Austria (8:00 PM)

Ambas selecciones llegan peleando seriamente por uno de los boletos disponibles a la siguiente ronda. Austria ha mostrado buenos momentos, pero Argelia tiene calidad suficiente para complicar cualquier pronóstico.

Jordania vs Argentina (8:00 PM)

Con Lionel Messi encendido tras su doblete más reciente, Argentina buscará cerrar la fase de grupos como líder y reafirmarse como una de las grandes favoritas al título. Jordania, por su parte, intentará firmar la sorpresa más grande del día.