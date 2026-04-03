Tiene 20 años, jugará en la MLB y ganará 95 millones sin haber debutado en las Grandes Ligas

La MLB ha vuelto a sorprender con la contratación de un jugador que, pese a tener 20 años de edad, tendrá un contrato que le hará ganar alrededor de 95 millones de dólares. Lo más curioso de todo es que, hasta ahora, no ha debutado dentro de las Grandes Ligas, lo cual habla del nivel de confianza que tienen en él.

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El equipo que se ha vuelto tendencia en redes sociales por esta situación es nada más y nada menos que los Marineros de Seattle, institución que recientemente firmó un contrato por los próximos ocho años con Colt Emerson, prospecto de campo corto que apenas suma 20 años de edad.

¿Quién es Colt Emerson y por qué la MLB ofreció 95 millones por él?

De acuerdo con Daniel Kramer de la MLB, las Grandes Ligas, y más específicamente los Marineros de Seattle, recientemente confirmaron la llegada de Colt Emerson, un prospecto que recién cumplió 20 primaveras y que fue su selección número 22 general en la primera ronda; es decir, el prospecto 1 de Seattle y el 7 a nivel nacional.

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BREAKING: The Mariners are signing Colt Emerson, @MLBPipeline's No. 7 prospect, to an eight-year, $95 million extension worth up to $130M, per @ByRobertMurray.



The deal is a record for a player who has not yet debuted in MLB. pic.twitter.com/iDxtGOihGL — Yahoo Sports (@YahooSports) March 31, 2026

Se trata, entonces, del contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas para un jugador que aún no ha debutado en la MLB. Esta situación ha generado mucha expectativa en el mundo de las redes sociales, pues mientras algunos usuarios consideran que es una “pérdida de dinero”, otros mencionan que la capacidad de Emerson lo vale.

Vale decir que Colt Emerson es considerado uno de los mejores bateadores naturales de la liga menor así como un elemento que puede ser fundamental de cara al futuro a mediano y largo plazo. Por tal motivo, Seattle no tuvo problemas en invertir 95 millones en un contrato de ocho años por su ficha.

¿Cuáles son las cualidades principales de Colt Emerson?

Además de su edad, Emerson cuenta con un contacto sólido que lo ha hecho destacar con apenas 20 años de edad. Del mismo modo, expertos consideran que tiene un gran conocimiento en la zona de strike y una alta tasa de bases por bolas, esto recordando que, en tres campañas de liga menor, bateó .288 con 23 vuelacercas y un OPS de .843.