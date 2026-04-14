Undertaker confirma sede y fecha en México del máscara contra máscara entre El Grande Americano vs El Original Grande Americano

¡ES OFICIAL! El Grande Americano se enfrentará a El Original Grande Americano en un choque de máscara contra máscara, teniendo como sede Monterrey, informó Undertaker el luchador y mente creativa de WWE encargado de Lucha Libre AAA.

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El pasado sábado 11 de abril en la Ciudad de México las dos versiones de El Grande Americano se volvieron a ver las caras, pero todo terminó en un segmento lleno de adrenalina en el que se enfrascaron en una batalla campal alrededor del ring en el que faltaron elementos de seguridad para detener esa riña.

Súplex, sometimientos y golpes lanzaron tanto El Original Grande Americano como El Grande Americano quienes quedaron con mucha energía y en el calor del momento, se lanzaron un reto: lucha de apuesta de máscara contra máscara.

Undertaker ha revelado la fecha y sede de la lucha máscara vs máscara entre los Grandes Americanos

Fue esta mañana de martes de 14 de abril, cuando Undertaker pidió agendar la fecha del 30 de mayo, en el nuevo evento, ese que han anunciado y que se estrenará definitivamente este mes de mayo denominado Noche de los Grandes.

La lucha será en la Arena Monterrey el 30 de mayo y sin más ha adelantado que "será intensa".

Así esta rivalidad tendrá su momento cumbre, luego de meses de emoción y especulación con una versión de El Grande Americano que fascinó por su técnica y musculatura hace casi un año, pero hubo una pausa y se presentó de nuevo El Grande Americano con una versión más carismática y físicamente más alto y con un español que cautivó.

Luego se confirmó lo que todos decían y se encontraron las dos versiones lo que dará por resultado esta contienda de máscara vs máscara.