¿Narra Martinoli? Los comentaristas de TV Azteca para los partidos de tv abierta de HOY miércoles 1 de julio del Mundial 2026

Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 siguen entregando partidos de alta tensión, y este miércoles uno de los encuentros más atractivos lo protagonizan Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, en un duelo que puede marcar el rumbo del conjunto anfitrión.

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La selección de Mauricio Pochettino llega con presión. Aunque Estados Unidos terminó como líder de su grupo y mostró buenos momentos durante la fase inicial, la derrota ante Turquía en la última jornada dejó algunas dudas sobre su consistencia.

Más allá de los resultados, el verdadero reto para los norteamericanos está en romper una tendencia negativa: históricamente han sufrido en partidos de eliminación directa, especialmente frente a selecciones europeas.

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Estados Unidos busca evitar una sorpresa ante Bosnia

Sobre el papel, Estados Unidos parte como favorito. Cuenta con mayor ritmo competitivo, profundidad de plantilla y además jugará prácticamente en casa, con un estadio que promete empujar desde el primer minuto.

Sin embargo, Bosnia y Herzegovina no llegó aquí por casualidad.

Los europeos avanzaron como uno de los mejores terceros lugares y ya demostraron ser un equipo incómodo. Aunque su defensa ha concedido demasiado, su capacidad para competir en escenarios de máxima presión quedó comprobada durante el repechaje rumbo al torneo, donde dejaron fuera a selecciones pesadas.

Si el partido se vuelve cerrado o se extiende, Bosnia puede complicar seriamente a los estadounidenses.

Mauricio Pochettino, el entrenador de la Selección Nacional de Estados Unidos, recibió una oferta para extender su contrato hasta el Mundial de 2030|Crédito: @USMNT

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¿El partido será narrado por Christian Martinoli?

Y para quienes preguntan lo mismo cada día durante el Mundial: sí, Martinoli narra hoy.

TV Azteca transmitirá completamente EN VIVO y GRATIS este encuentro con su equipo estelar: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves “Zague” y todo el equipo estelar de Azteca Deportes.

La transmisión arrancará a las 17:40 horas, tiempo del centro de México, por Azteca 7, sitio web y app de Azteca Deportes.