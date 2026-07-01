HORARIO EXACTO para ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina, partido de los 16vos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su fase de eliminación directa con un enfrentamiento de alto impacto este miércoles 1 de julio. Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se ven las caras en el Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, buscando el boleto a los octavos de final. El ganador de este cruce se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor de la llave entre Bélgica y Senegal.

Horarios para seguir el encuentro

El partido está programado para dar inicio en los siguientes horarios:

México (Centro): 18:00 horas

Estados Unidos (Este): 20:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 17:00 horas

Argentina: 21:00 horas

¿Cómo llegan al partido?

Estados Unidos llega a este compromiso tras liderar el Grupo D. A pesar de una derrota reciente ante Turquía, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino cuenta con el respaldo de su afición y la vuelta de piezas clave como Christian Pulisic. Los estadounidenses han mostrado un ataque dinámico durante la fase de grupos y buscarán imponer su ritmo desde el primer minuto.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina ha hecho historia al alcanzar por primera vez una fase eliminatoria de un Mundial. Clasificados como uno de los mejores terceros del Grupo B, los bosnios se presentan como un equipo experimentado y tácticamente disciplinado. Liderados por su capitán Edin Džeko, de 40 años, los "Dragones" confían en su estructura defensiva y en la jerarquía de jugadores veteranos como Sead Kolašinac para intentar dar la sorpresa frente a la selección anfitriona.

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