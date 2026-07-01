Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: qué dicen las apuestas y simulaciones para este partido de 16avos del Mundial 2026

Luego de una intensa fase de grupos, las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco, escenario que albergará el Partido 81 del torneo.

Con estadio confirmado para Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, el conjunto norteamericano intentará aprovechar la localía y el impulso de su afición para avanzar a la siguiente ronda. El duelo ya comienza a generar movimientos importantes en las casas de apuestas y en las predicciones de la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT.

La Selección de Estados Unidos celebra un gol ante Paraguay.|Mexsport

Cuotas y apuestas en Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

De acuerdo a los datos aportados por las páginas de casas apuestas legales, estos son los pronósticos para el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina:

Gana Estados Unidos: 1.38

Empate: 4.90

Gana Bosnia y Herzegovina: 8.50

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El pronóstico de la inteligencia artificial para Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

De acuerdo con simulaciones realizadas por inteligencia artificial, Estados Unidos llega como amplio favorito para quedarse con la clasificación. La IA considera que el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mostró mayor equilibrio colectivo durante la fase de grupos y cuenta con una ofensiva capaz de marcar diferencias rápidamente.

|REUTERS

Sin embargo, las proyecciones también señalan que Bosnia y Herzegovina puede competir si logra mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios en contragolpe. La inteligencia artificial destaca la experiencia internacional de varios jugadores bosnios y su capacidad para complicar partidos cerrados.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Según el modelo de inteligencia artificial de ChatGPT, Estados Unidos tiene cerca de un 74% de probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. Bosnia y Herzegovina aparece con un 26% de opciones de dar la sorpresa y eliminar al conjunto local.

|REUTERS

Los resultados de Estados Unidos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ (líder del Grupo D)

Turquía 3-2 Estados Unidos — Jornada 1

Estados Unidos 2-0 Australia — Jornada 2

Estados Unidos 4-1 Paraguay — Jornada 3

Los resultados de Bosnia y Herzegovina en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ (tercer lugar del Grupo B)

Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar — Jornada 1

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Jornada 2

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina — Jornada 3

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