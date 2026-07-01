¿Hasta dónde ha llegado México en los mundiales? La fase máxima a la que ha llegado la Selección Mexicana

Tras la reciente victoria de México por 2-0 frente a Ecuador, el seleccionado anfitrión ha asegurado su lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, renovando la esperanza de la afición por alcanzar una instancia histórica. Según indican las estadísticas, en dos oportunidades llegó a los cuartos de final, instancia que intentará superar aprovechando la localía en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

A lo largo de su rica trayectoria mundialista, en la que se posiciona como una de las selecciones con más participaciones —superada únicamente por Alemania, Brasil, Italia y Argentina—, México ha alcanzado la fase de cuartos de final en dos ocasiones memorables, ambas disputadas en territorio nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



En México 1970 fue la primera vez que el país albergó la Copa del Mundo, evento que marcó hitos como la implementación de tarjetas de amonestación, las sustituciones y la primera transmisión por televisión a color. En lo deportivo, avanzó por primera vez a la segunda ronda tras un empate con la Unión Soviética y victorias ante El Salvador y Bélgica, cayendo finalmente ante Italia por 4-1 en cuartos.

Apenas 16 años más tarde, más precsamente en México 1986, también la ilusión finalizó en cuartos. Tras la ausencia en 1982, el país organizó su segunda cita mundialista. El equipo emocionó a la nación al superar la fase de grupos con triunfos ante Bélgica e Irak, además de un empate con Paraguay. En octavos, eliminó a Bulgaria con el recordado gol de Manuel Negrete, para luego caer en una emocionante definición por penales ante Alemania en los cuartos de final.

