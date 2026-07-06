CONFIRMADO: Comentaristas de TV Azteca que narrarán el Portugal vs España, de los octavos de final del Mundial 2026

Si había un partido destinado a robarse los reflectores en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es este. Portugal y España vuelven a encontrarse en un duelo de eliminación directa con generaciones llenas de talento, figuras consolidadas y un boleto a los cuartos de final en juego.

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Los portugueses llegan invictos, aunque no exentos de sufrimiento. El empate ante República Democrática del Congo y el 0-0 frente a Colombia dejaron dudas sobre su funcionamiento, pero en los dieciseisavos apareció el carácter del equipo de Roberto Martínez. Un agónico gol de Gonçalo Ramos en tiempo de compensación terminó dándole el triunfo sobre Croacia y mantuvo con vida a una selección que todavía busca su mejor versión.

España, por su parte, ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato. La escuadra dirigida por Luis de la Fuente no ha recibido un solo gol en cuatro partidos y viene de eliminar con autoridad a Austria por marcador de 3-0. Su equilibrio entre experiencia y juventud la coloca entre las principales candidatas al título.

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Portugal y España prometen uno de los mejores partidos del Mundial

El atractivo del encuentro no solo está en la histórica rivalidad ibérica, sino también en la enorme cantidad de figuras que habrá sobre la cancha.

España llega impulsada por el gran momento de Mikel Oyarzabal, quien ha sido determinante en el torneo y firmó un doblete en la ronda anterior. A su lado aparecen futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Fabián Ruiz, conformando uno de los mediocampos más completos del campeonato.

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Portugal, mientras tanto, mantiene la incógnita en el ataque. Cristiano Ronaldo continúa siendo el gran referente, pero el extraordinario momento de Gonçalo Ramos, autor de un hat-trick frente a Croacia, le abre un interesante dilema a Roberto Martínez de cara al once titular.