El jugador de Inglaterra que se lesionó en los festejos ante México se perderá todo el Mundial 2026

La eliminación de la Selección Nacional de México ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una escena inesperada después del partido. Mientras los jugadores ingleses celebraban con sus aficionados en una de las tribunas del Estadio CDMX, Jordan Henderson sufrió un accidente que le provocó una dura lesión.

El mediocampista británico participaba de los festejos tras la victoria por 3-2 sobre México. Después del triunfo, Henderson se acercó a los aficionados ingleses, pero todo terminó de mala manera cuando regresó al campo. Ahora la prensa internacional dice que se perdería el resto del Mundial 2026 por una fractura.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Wales v England - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 29, 2022 Wales’ Aaron Ramsey in action with England’s Jordan Henderson REUTERS/Marko Djurica|Reuters

La prensa internacional asegura que Henderson se perderá el Mundial 2026

De acuerdo con distintos medios internacionales, Jordan Henderson no volvería a jugar en el Mundial. El futbolista habría sufrido una lesión grave en la muñeca y brazo luego de resbalar mientras saltaba una valla publicitaria. Tras la caída, tuvo que abandonar el campo en camilla y fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México.

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Reportes de la prensa inglesa señalan que la lesión sería una fractura. Aunque la federación inglesa todavía no emitió un parte médico oficial, varios medios dan por hecho que Henderson se perderá el resto de la competencia.

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad.



Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/tLPgROolKm — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 6, 2026

Thomas Tuchel habló sobre la lesión de Jordan Henderson

El entrenador inglés Thomas Tuchel se refirió a la situación en conferencia de prensa. El técnico lamentó la lesión del mediocampista luego de la clasificación frente a México.

“Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la actitud del equipo. Lo conseguimos con corazón y personalidad. Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave”, declaró Tuchel.

El DT también remarcó la importancia de Henderson dentro del grupo. “No encaja con una noche como esta que Jordan no esté con nosotros”, agregó el entrenador inglés después del partido disputado en suelo azteca.

Inglaterra pierde una pieza importante ante Noruega

La baja de Henderson es dura para Inglaterra de cara a los cuartos de final. El mediocampista fue una de las piezas de experiencia dentro del plantel durante el torneo. Ahora, el equipo inglés espera resultados médicos oficiales mientras prepara el duelo ante la Noruega de Erling Haaland.

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