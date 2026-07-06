¡Explota CR7! Las TENSAS respuesta de Cristiano Ronaldo a los periodistas que no lo quieren

La previa del vibrante clásico ibérico entre las selecciones de Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026™, que podrás ver EN VIVO y GRATIS través de TV Azteca, tuvo momentos en la última comparecencia de Cristiano Ronaldo ante los medios. En una conferencia de prensa que pasará a la historia, el astro portugués de 41 años se plantó con firmeza frente a los micrófonos, arremetiendo contra un sector de la prensa que, a su juicio, busca forzar su retiro y su eliminación de la justa mundialista.

Johan Vásquez tras la eliminación: “Es difícil hablar, tuvimos el balón siempre”

El ambiente se encendió de inmediato cuando CR7 divisó a un periodista y lanzó un desafío directo: “Ese que está ahí… te reto a hacer una buena pregunta, sé que yo no te gusto”. Tras el asombro inicial en la sala, Marcelo Bechler, reconocido periodista de TNT Sports Brasil y Folha de São Paulo, tomó la palabra para formular la interrogante: “¿Qué es lo más difícil en esta Copa del Mundo con 41 años?”.

La respuesta del capitán de la selección portuguesa' fue fulminante y sin filtros: "Hablar con ustedes, que no me quieren, sobre todo, y tú eres uno de ellos, lo sé". El atacante disipó cualquier rumor sobre colgar los botines a corto plazo: "Terminaré cuando yo quiera, como dije hace años, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que siempre me hagan la misma pregunta".

Cristiano Ronaldo defiende su rendimiento y lanza un dardo al periodismo

A pesar del asedio mediático, Cristiano Ronaldo defendió el nivel mostrado en lo que va del torneo, ”No lo estoy haciendo tan mal. Ya he hecho tres goles, hay otros que hicieron más porque están muy bien. Ustedes no me quieren ver más aquí, ya llegará. He dado todo lo que tenía. No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no".

El clímax de ironía llegó cuando expresó su deseo de prolongar la estancia de Portugal en la competencia: "Ojalá que no sea mañana mi último partido, así ustedes me pueden matar un poco más. Intentar matar”.

TE PUEDE INTERESAR:



Cristiano Ronaldo espera que ante España no sea su último partido en un Mundial

El momento curioso de la jornada ocurrió al interactuar con la periodista Verónica Brunati, El delantero luso contó una anécdota que vivió con una azafata, "Sabía que eras de Argentina por la manera en la que me miraste. Desviaste los ojos muy rápido, eso significa que no te gusta Cristiano Ronaldo", le soltó entre risas. El 'Bicho' añadió recordando su vínculo familiar: "Mi mujer es de Argentina, obviamente que tengo que tener un cariño especial por los argentinos".

Cristiano cerró con una mezcla de ilusión y seriedad de cara al duelo definitivo ante España: "Ojalá mañana (hoy) no sea mi último partido en el Mundial".

