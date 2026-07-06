¿Hay juegos HOY en México? El calendario de la FIFA dice esto para el lunes 6 de julio de 2026

La fiebre mundialista está en su punto más alto con el desarrollo de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana la noche de ayer a manos de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, los aficionados se preguntan si la actividad de la máxima justa de la FIFA continuará de forma inmediata en territorio nacional.

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Para responder a la gran interrogante: no, hoy lunes 6 de julio no se disputarán partidos en México. El calendario oficial del torneo traslada toda la emoción del resto de la fiesta mundialista a las sedes de Estados Unidos. Sin embargo, la cartelera presenta dos auténticos platillos fuertes que paralizarán al planeta del futbol y que se podrán disfrutar por completo desde las pantallas mexicanas.

Portugal vs. España: Clásico de Alto Voltaje en Dallas

El primer choque del día arrancará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Dallas Stadium de Arlington. Portugal y España revivirán el apasionante clásico ibérico en un duelo de eliminación directa que promete tintes dramáticos.

El conjunto lusitano, comandado por Cristiano Ronaldo, viene de superar una durísima aduana ante Croacia, mientras que la escuadra española, que comanda Lamine Yamal, llega con el ánimo a tope tras golear cómodamente a Austria. Este encuentro genera una enorme expectativa en el país, especialmente porque contará con una cobertura estelar: será transmitido en vivo a través de la señal de TV Azteca, garantizando las voces y el análisis de los narradores favoritos de la afición mexicana.

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A las 18:00 horas, los reflectores se moverán hacia el norte con el compromiso entre Estados Unidos y Bélgica, teniendo como escenario el electrizante Seattle Stadium.

El cuadro de las barras y las estrellas quiere hacer valer la localía para consolidar el sueño americano en su torneo, pero enfrente tendrán a unos experimentados "Diablos Rojos" que avanzaron tras vencer en tiempos extras a Senegal. El ganador de esta llave se medirá en los cuartos de final precisamente ante el vencedor del choque entre portugueses y españoles.

