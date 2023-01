Comienza Carlos Vela a disfrutar de su retiro de las canchas

El atacante mexicano Carlos Vela, superestrella del LAFC, que cada día es más consciente de su retiro del futbol profesional. El jugador aseguró que conserva intacta la pasión por el triunfo y disfruta de la misma manera el balompié desde el día en que debutó profesionalmente.

“Cuando te haces mayor y ves que tu carrera termina o se acerca al fin, quieres disfrutar cada entrenamiento y cada partido. Y por supuesto, cuando ganas disfrutas más”, declaró el mexicano a los medios de comunicación.

Gozar cada minuto de juego, disfrutar en cada partido que le toque jugar es el objetivo de Vela, para los próximos dos o tres años, que es el tiempo que él mismo proyecta para seguir en el futbol profesional.

“No sé si me quedan dos años, tres años, pero quiero ganar, quiero disfrutar. Si juegas mal y pierdes, no disfrutas. Tengo muchas cosas por las que trabajar y por supuesto que quiero que se siga viendo al LAFC como uno de los mejores equipos en la liga”, advirtió el futbolista mexicano del LAFC.

Celebra la MLS su “Media Day” en California

La MLS celebró su “Media Day”, que es el día oficial en el que abre las puertas para los medios de comunicación de cara al inicio de la nueva campaña, misma que arrancará el próximo 25 de febrero.

Su deseo para el 2023 es volver a ganar la MLS

A pesar de considerar que su retiro está próximo, Vela, de 33 años de edad, no se conforma con el título conseguido en la campaña pasada y fue claro al pedir sus deseos para este año 2023.

“Ganar de nuevo. Cuando consigues un trofeo, sientes todas esas cosas positivas, la energía, el disfrute de ganar un trofeo, y quieres más. El grupo está realmente emocionado para esta temporada y estamos preparados para ganar más”, confesó el atacante del LAFC.

El 2022 fue una gran año para Carlitos Vela, quien finalizó con 12 goles y 14 asistencias entre la campaña regular y los playoffs de la MLS. Con ese mismo deseo de triunfar, es cómo afronta el mexicano la nueva temporada.

“Por supuesto que me gusta la presión. Cuando eres uno de los líderes del grupo tienes que aceptar que todos los ojos están sobre ti. Vine a este equipo para hacer historia. Quiero dejar el listón realmente alto cuando me vaya”, finalizó Vela.

