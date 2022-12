“No es solo culpa de Gerardo Martino": Carlos Vela

Carlos Vela habló al respecto de la participación de México en el Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana tuvo su peor participación y quedó eliminada en Fase de Grupos después de llevar más de siete mundiales clasificando a Octavos de Final. El mexicano pidió ser autocríticos de lo qué estamos haciendo mal como mexicanos, como jugadores, como directivos, como entrenadores.

El delantero se encuentra disfrutando de unas vacaciones después de conseguir su primer título en la MLS. Se dio un tiempo para hablar en una entrevista por vía telefónica y mencionó que se sentía triste al ver el fracaso de la Selección Azteca.

A pesar de que Carlos Vela nunca fue parte del proceso de Gerardo Martino, dio su opinión como aficionado tras la eliminación de México.

“Obviamente no sé lo que pasó realmente desde dentro. Pero como mexicano, como aficionado, obviamente me hubiera gustado que México quedara campeón del Mundial. Así que es lo que todos los mexicanos deseamos algún día poder ver a la selección, ser campeón de un Mundial”

Comentó cómo fue su interacción con el entrenador en las ocasiones que hablaron por la posibilidad de contar con su regreso.

“Yo las pocas veces que hablé con él siempre fue una persona que me transmitía buenas cosas, que era muy claro con lo que quería, muy directo con lo que pensaba y hacía. Y a mí me gusta ese tipo de gente. A mí me parece gente interesante la que viene siempre de frente y te habla como te tiene que hablar y te dice lo que te tiene que decir”

Además, Vela ve injusto que le carguen la crítica únicamente al entrenador argentino pues considera que cuando no salen las cosas, todos tienen parte de la culpa.

“Todos tienen cosas que no hicieron bien o que pudieron haber hecho mejor, en ese sentido no considero que él tenga toda la culpa. Pero pues siempre sabemos que en el mundo del futbol, cuando algo no va mal, lo más fácil es agarrar el entrenador y sacarlo. No vemos realmente a profundidad lo que puede ser el problema. Lo que a simple vista se ve es sacar al entrenador y creemos que con eso ya el futbol mexicano va a ser mejor y que vamos a ganar el Mundial”.

Por último, lanzó una crítica a cómo operan las decisiones de la selección. Considera que debe ser más analizado los cambios que se proponen y no solo sacar a gente sin entender la problemática.

“Para mí lo más importante es ser honesto, ser sincero con lo que está pasando, no ignorar y decir ‘a mí me interesa más esto y voy a hacer como que no lo vi’. Hay que ser realmente una autocrítica de todo a profundidad, de lo qué estamos haciendo mal como mexicanos, como jugadores, como directivos, como entrenadores, que se tenga que mover, cambiar los que tengan que cambiar y no simplemente decir ‘ah, yo hice mi parte o me saco lo mío, lo demás no me importa y ya que se arreglen ellos’”, indicó Vela. “Yo creo que si vamos así siempre vamos a estar en la misma situación. Yo creo que es algo que se tiene que hacer o tienen que hacer los que están en la federación y realmente decir ¿cuál es el problema?, ¿de dónde viene?, ¿por qué viene? y de ahí buscar soluciones, no simplemente lo que te digo, cambias a tres o cuatro personas y ya está todo solucionado”.

