VIDEO: Así fue el doblete de Messi ante el New England Revolution

Lionel Messi volvió a aparecer con el conjunto del Inter Miami en el partido ante New England Revolution. El juego comenzó en punto de las 17:45 horas tiempo del centro de México.

El Inter comenzó perdiendo el partido con un gol al minuto 1 de Tomas Chancalay. Pero al minuto 32, Lionel Messi los volvió a meter al encuentro al marcar el tanto del empate con una gran definición ante el guardameta.

La jugada se dio al minuto 32 del primer tiempo, un balón que le terminó quedando a Robert Taylor y que logró filtrarle de gran forma a Messi con su movimiento al área. El argentino entró totalmente solo y ante la salida del portero que pensó que le colocaría el disparo hasta el segundo poste, Messi definió al primer poste ante el lance del arquero.

Inevitable.Messi grabs his 8th goal of the season! 🌟 pic.twitter.com/iE0DNiKpGZ

— Major League Soccer (@MLS) April 28, 2024