¿Cómo afecta el resultado del Corea del Sur vs Chequia a México en el Mundial 2026?

Las Selecciones de Corea del Sur y la República Checa se enfrentaron este jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Guadalajara en el segundo partido de la Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, un resultado que afecta directamente a México.

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México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Cómo afecta el resultado de Corea del Sur vs Chequia a México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana y su similar de Corea del Sur arrancaron su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con el pie derecho tras conseguir victorias sobre Sudáfrica y la República Checa, respectivamente.

Ambos equipos toman la cima del Grupo A, pero con México a la cabeza por su mejor diferencia de goles tras no haber recibido anotación de los sudafricanos.

El siguiente partido será México vs Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara; sin embargo, será una prueba de fuego para los mexicanos que están obligados a ganar si quieren mantener su posición en el sector.

El juego en Guadalajara será el más complicado de la Fase de Grupos para México, ya que los Surcoreanos llegarán motivados con la victoria de este jueves, pero también más adaptados al entorno.

during the match Korea Republic vs (and) Czechia as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Guadalajara Stadium, on June 11, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Isaac Ortiz/MEXSPORT

Por su parte, México tendrá la presión del local, pero también pesará sobre sus hombros la maldición de nunca haber ganado un partido en un Mundial como local jugando fuera de la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Así quedó el Grupo A del Mundial 2026

México - 3

Corea del Sur - 3

Chequia - 0

Sudáfrica - 0



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