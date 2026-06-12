Los resultados de los partidos de HOY jueves 11 de junio del primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Concluyó el primer día de actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un par de partidos correspondientes a la Jornada 1 del Grupo A que dejó como resultado la primera victoria de México en el partido inaugural de la justa en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

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Los resultados de HOY 11 junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

México se volvió el anfitrión del mundo al inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves 11 de junio en la cancha del mítico Estadio de la Ciudad de México con el encuentro entre las Selecciones de México y su similar de Sudáfrica.

El conjunto Azteca no tuvo complicaciones y superó 2-0 a los sudafricanos con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en un partido que destacó por tener tres expulsados con un rigorista arbitraje.

during the match Korea Republic vs (and) Czechia as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Guadalajara Stadium, on June 11, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Isaac Ortiz/MEXSPORT

Este mismo jueves, pero a las 20:00 horas se disputó el segundo encuentro del Grupo A entre las Selecciones de Corea del Sur y Chequia en la cancha del Estadio Guadalajara.

El conjunto surcoreano remontó el encuentro y se quedó con la victoria 2-1 que le permite sumar tres puntos de oro en su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y de paso incomodar a México en el sector que comparten.

Resultados del 11 de junio en el Mundial 2026

México 2-0 Sudáfrica | Julián Quiñones 9'; Raúl Jiménez 67'

| Julián Quiñones 9'; Raúl Jiménez 67' Corea del Sur 2-1 Chequia| Krejci 59'; Hwang in-Beom 67'; Oh Hyeon-Gyu 80'

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