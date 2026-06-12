A qué hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se detiene. Tras la espectacular inauguración en México, llega el turno de la sede estadounidense. El SoFi Stadium de Los Ángeles se viste de gala para recibir la ceremonia inaugural y el debut de la selección de las "Barras y las Estrellas" ante Paraguay, en un encuentro que promete emociones al límite en el Grupo D.

A qué hora es la ceremonia inaugural en Estados Unidos

El SoFi Stadium de Los Ángeles será el epicentro de la fiesta del fútbol. La ceremonia inaugural en Estados Unidos se realizará, este viernes 12 de junio, a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

El espectáculo promete ser uno de los más memorables de la historia del certamen, con un despliegue artístico de talla mundial. La lista de estrellas confirmadas incluye a:



Katy Perry

LISA

Rema

Anitta

Future

Katy Perry será protagonista en la ceremonia inaugural

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Estados Unidos vs Paraguay: la previa y a qué hora es el partido

Inmediatamente después de la fiesta musical, más precisamente a las 19 horas del Centro de México, el balón comenzará a rodar. Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones y dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, buscará imponer condiciones en casa frente a una Albirroja que llega con hambre de gloria tras su regreso a este certamen después de 16 años de ausencia

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