Logan Paul: así fue su inicio de carrera en WWE

Se sabe que el mundo del wrestling es celoso de su arte. Por ello, cuando figuras como la de Logan Paul empezaba en sus primeras apariciones de WWE, muchos lo veían con malos ojos. Sin embargo, el joven ha demostrado hambre por competir, mejorar y se percibe que respeta la industria en donde está parado y teniendo grandes dividendos. Ante eso, se recuerda cuándo fue su inicio en la magna empresa de lucha libre estadounidense.

¿Cuándo fue el debut de Logan Paul en WWE?

En 2021 el youtuber/influencer era perfectamente conocido en el mundo. El espacio digital le vio abrirse camino y ser una de las estrellas mundiales más grandes del espacio digital. Sin embargo, sorprendió a todos que tras incursionar en algunas peleas de exhibición de boxeo, el nacido en Ohio apareció en un segmento de SmackDown el 2 de abril del año mencionado.

En un inicio las personas no vieron como algo serio que “figurillas” de internet tuvieran espacio con las leyendas del wrestling. Sin embargo, su carrera fue creciendo y ganándose el respeto de propios, extraños e incluso de sus haters. Debutó oficialmente un año después, cuando se subió al ring para pelear contra Rey y Dominik Mysterio en Wrestlemania 38.

Ya en junio de ese año, firmó contrato en un tipo de multieventos, mientras que hoy se instaló de lleno en las actividades de la marca roja de WWE. Aunque The Vision no ha caminado conforme a lo esperado, el influencer ha ganado mucho respeto por sus presentaciones y habilidades arriba del cuadrilátero.

¿Qué títulos ha ganado Logan Paul en WWE?

Pese a que muchos siguen sin aceptar por completo el rol de este hombre dentro de la empresa, Logan ya ganó un cinturón dentro de su corta carrera. Hoy ya con casi cinco años inmiscuido en los planes de la lucha libre… cuenta con un título de los Estados Unidos ganado ante Rey Mysterio en Crown Jewel en 2023. Su corona duró 273 días y fue hasta que en SummerSlam, LA Knight se lo arrebató en 2024.