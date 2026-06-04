Así se vivió la primera victoria de México en la historia de los Mundiales

Aunque el seleccionado tricolor estuvo presente desde la primera edición del torneo, fue hasta 1962 que México logró un triunfo. Tras años de penas ante las potencias del planeta, el equipo dirigido por el legendario Ignacio Trelles consiguió un triunfo que quedó para la historia de un seleccionado que se volvió constante en las máximas justas internacionales. Así fue dicha victoria mexicana en territorio chileno.

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¿Cómo fue el primer triunfo de México en la historia de los Mundiales?

Desde 1930 México se instaló en la máxima competencia internacional de futbol asociado, sin embargo fue complicado alcanzar el anhelado triunfo. Pasó Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954 y Suecia 1958 viviendo penuria tras penuria. Aunque era hasta cierto punto normal, en Chile cambió la historia.

En un torneo donde el proceso clasificatorio fue realmente duro (par de juegos ante Estados Unidos, clasificatorio de Concacaf y una repesca de América vs Paraguay), México llegó con dos derrotas al tercer encuentro de Chile 1962. Se perdió contra Brasil y se cayó igualmente contra España. Además… se perdía con gol de Checoslovaquia al segundo 15 del encuentro.

Sin embargo, aquel día en el Estadio El Sausalito de Viña del Mar, el combinado tricolor se repuso de toda la adversidad y le dio vuelta al encuentro. El 1-0 llegó vía Vaclav Masek, el 1-1 se concretó cortesía de Isidoro Mejía, el 2-1 llegó gracias a Alfredo del Águila Estrella y el marcador final fue con tanto de Héctor Hernández.

¿Cuántas victorias tiene México en la historia de los Mundiales?

Ese fue el inicio de una historia con matices marcados del combinado nacional mexicano, el cual busca aprovechar este 2026 que el torneo será en casa. Tras un duro revés en Qatar 2022, quedándose en fase de grupos, México quiere repetir la historia de su triunfo ante Checoslovaquia y sumar su victoria 18 a nivel histórico.

He aquí el resumen de triunfos del conjunto tricolor: