Así funciona el CHIP del balón que generó polémica en el Mundial 2026

Una de las polémicas más grandes que se generaron en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 fue la inclusión del chip en el balón que se utilizó en cada uno de los juegos, mismo que, a su vez, trajo consigo muchas críticas no solo de los entrenadores, sino también de los mismos jugadores.

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Fue en las fases decisivas cuando este chip tuvo mayor relevancia luego de las polémicas generadas en algunas jugadas claras dentro del terreno de juego que afectaron a ciertos países, siendo Croacia uno de ellos. Ante tal situación, aquí conocerás la forma en cómo funciona.

¿Cómo funciona el chip del balón en el Mundial 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene distintos sensores que ayudan a tener una precisión milimétrica, misma que no es perceptible para el ojo humano. Se trata, entonces, de un avance tecnológico que buscaría hacer más sencilla la labor del juez central.

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El chip del balón, para los que dicen que no la toca el croata que la cabecea: https://t.co/42LoRFNwPR pic.twitter.com/fCKESenzYB — Juan Manuel | H.I 🎙️ (@ydalejuanma) July 3, 2026

El Trionda tiene un sensor de movimiento de 500 Hz que recaba datos de hasta 500 registros por segundos; es decir, que este se carga de forma inalámbrica bajo un sistema similar al de los celulares, logrando tener certeza al momento de realizar detecciones en tiempo real durante el partido.

En otras palabras, el chip del balón puede indicar la velocidad y la ubicación exacta del mismo, así como la intensidad y la trayectoria cuando se golpea. Esta tecnología determina el momento exacto en que un jugador toca el balón por muy ligero que sea el contacto, por lo que, con ello, se ayuda a determinar ciertas jugadas, como posibles manos, goles o fueras de lugar.

¿Cuándo es la gran final del Mundial 2026?

Prepárate, pues la fecha está más cerca que nunca. La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en la cancha del MetLife Stadium, ubicado en el estado de Nueva Jersey, en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México.