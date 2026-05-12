Latinoamérica brilla en el Giro de Italia apesar de las bajas

El Giro de Italia sigue hablando español… y con acento latinoamericano. La cuarta etapa de la competencia dejó otra jornada memorable para la región gracias al triunfo del ecuatoriano Jonathan Narváez y al espectacular segundo lugar del venezolano Orluis Aular, protagonistas absolutos de una etapa intensa entre Catanzaro y Cosenza.

Te puede interesar: Semifinales de Conferencia NBA: Estos son los juegos que se disputan HOY martes 12 de mayo

En una definición explosiva y llena de tensión, Narváez sacó toda su potencia en el sprint final para imponerse apenas en los últimos metros sobre Aular, quien estuvo muy cerca de conseguir una histórica victoria para el Movistar Team.

El ecuatoriano, conocido como el "Lagarto", conquistó así su tercera etapa en el Giro de Italia tras sus éxitos anteriores en 2020 y 2024. El corredor de UAE Team Emirates completó los 138 kilómetros con un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 47 segundos. La victoria tuvo un significado especial para el equipo UAE, que llegó golpeado tras las bajas de Adam Yates y Jay Vine por la caída ocurrida en Bulgaria.

Diablos Rojos se lleva un duelo de locura ante El Águila de Veracruz (8-7)

Orluis Aular y Movistar revolucionaron la etapa

La jornada tuvo una estrategia agresiva por parte del Movistar Team, que decidió romper el pelotón durante el ascenso al Cozzo Tunno, el puerto más importante del recorrido.

El objetivo era claro: eliminar a los velocistas más peligrosos y dejarle el camino abierto al venezolano Orluis Aular, quien respondió con una actuación sobresaliente. El ritmo impuesto por la escuadra española provocó daños importantes en el grupo principal. Incluso el colombiano Egan Bernal sufrió para mantenerse en la pelea y llegó a perder tiempo durante el ascenso.

Aular llegó perfectamente colocado al cierre de la etapa gracias al trabajo colectivo de Movistar. Cuando restaban pocos metros para la meta, el venezolano lanzó el sprint y parecía encaminado a la victoria, pero Jonathan Narváez reaccionó de manera fulminante para arrebatarle el triunfo prácticamente sobre la línea.

Ciccone se queda con la maglia rosa

Mientras latinoamericanos peleaban por la etapa, la clasificación general también vivió un giro importante. El italiano Giulio Ciccone aprovechó el desgaste del uruguayo Guillermo Thomas Silva para convertirse en el nuevo líder del Giro.

Silva no pudo resistir el ritmo en la montaña y terminó cediendo más de 12 minutos respecto al ganador del día, despidiéndose así de la maglia rosa. Ciccone ahora lidera la clasificación con apenas cuatro segundos de ventaja sobre Jan Christen, Florian Stork y Egan Bernal, en una de las generales más cerradas de los últimos años.

La próxima etapa entre Praia a Mare y Potenza promete nuevamente emociones fuertes, con ascensos exigentes y un final perfecto para ataques sorpresivos. El Giro apenas comienza, pero Latinoamérica ya está dejando huella en las carreteras italianas.

Te puede interesar: WWE: Estos son los luchadores que podrían arrebatarle el Título Intercontinental a Penta