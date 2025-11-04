Santiago Gimenez recibe elogios desde Inglaterra y lo comparan con Julián Álvarez

Una sequía de goles está pasando el delantero mexicano Santiago Gimenez con el conjunto del AC Milan en esta temporada de la Serie A, cero anotaciones en nueve partidos. Varios analistas consideran que el exatacante del Feyenoord debería irse a la banca, pero hay otros que los comparan con grandes delanteros del futbol europeo y es cuestión de tiempo para que demuestre su total capacidad.

Esto es lo que considera su excompañero en el conjunto rossonero, Kyle Walker, quien no escatimó en halagos y lo comparó nada menos que con el argentino Julián Álvarez, actual figura del Atlético de Madrid.

¿En qué comparan a Santi Gimenez y Julián Álvarez?

“Creo que es muy parecido a Julián Álvarez en cómo juega. No es un delantero centro puro, pero tiene la habilidad técnica para producir algo de magia en cualquier momento. Está dispuesto a correr por el equipo, es muy importante para el equipo”, señaló Walker, quien actualmente milita en el Burnley de la Premier League.

El defensor asegura que el estilo del seleccionado azteca encajaría perfectamente en el futbol inglés, particularmente en su actual club.

“Muchos delanteros realmente no tocan la pelota, marcan gol y celebran. Como sabemos, aquí en Burnley, esto es un juego de equipo. Su ética de trabajo encajaría”, adjunto el británico.

Aunque Santi no ha logrado mostrarse en su faceta de goleador en el Milan, Walker confía en que el canterano de Cruz Azul volverá a brillar como lo hizo en el Feyenoord, donde fue goleador y figura.

“Todo lo que necesitas es un gol y luego vienen más en el camino. Lo sigo de cerca, ha tenido un buen comienzo y el club también. Se lo merece porque se esfuerza todos los días. Estoy seguro de que volveremos a ver al Gimenez del Feyenoord”, apuntó.

Walker elogió el lado humano del atacante mexicano: “Como persona es fantástica, muy amable, se integró con todos. Tal vez en el Milan se esforzaba tanto que las cosas no le salían tan naturalmente como en Países Bajos”.

¿Cuál es la posición y próximo partido del Milan en la Serie A?

Mientras tanto, Gimenez continúa trabajando para recuperar su mejor versión y ganarse un lugar en los aficionados del Milan que se encuentra en la tercera posición a solo un punto del líder Napoli que cuenta con 22 unidades.

El próximo encuentro del Milan será ante el Parma el 8 de noviembre como visitante esperando que Santiago Gimenez rompa la mala racha de no anotar en la Serie A.

