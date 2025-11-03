Mundial Sub-17: Resultados de los partidos de hoy lunes 3 de noviembre
Este lunes 3 de noviembre inició el Mundial Sub-17 varonil dejó una gran cantidad de goles y actuaciones destacadas que perfila a algunos equipos desde el inicio como favoritos
Este lunes 3 de noviembre inició el Mundial Sub-17 varonil dejó una gran cantidad de goles y actuaciones destacadas que comienzan a perfilar desde el inicio como favoritos del torneo.
Ocho partidos se disputaron hoy en distintas sedes. Mientras tanto, México ya cuenta las horas para el debut del conjunto azteca Sub-17, que enfrentará a Corea del Sur este martes 4 de noviembre a las 7:00 A.M. tiempo del centro del país.
Portugal y Túnez, los más contundentes
La selección de Portugal fue la gran protagonista de la jornada al vencer por 6-1 a Nueva Caledonia, mostrando una ofensiva letal y posicionándose como uno de los equipos más fuertes del certamen. Por su parte, Túnez aplastó 6-0 a Fiyi, en un duelo donde los africanos dominaron de principio a fin.
En otros resultados, Argentina logró un triunfo dramático 3-2 sobre Bélgica, en un partido lleno de emociones y remontadas. Japón también sumó tres puntos al vencer 2-0 a Marruecos, mientras que Italia se impuso por la mínima 1-0 a Qatar, en un duelo cerrado y táctico.
Sudáfrica sorprendió con un sólido 3-1 sobre Bolivia, mientras que Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos firmaron un empate 1-1 que deja abierta la pelea en su grupo. Finalmente, Senegal y Croacia protagonizaron un duelo sin goles 0-0, pero con gran intensidad física y defensiva.
México se estrena ante Corea del Sur
La Selección Mexicana Sub-17 debutará este martes 4 de noviembre ante Corea del Sur, en lo que promete ser un duelo de alto nivel técnico. El equipo dirigido por Carlos Cariño llega con expectativas altas tras una preparación sólida y con figuras como Aldo de Nigris y Lucca Vuoso listos para brillar.
México buscará iniciar con el pie derecho en un grupo que también incluye a Costa de Marfil y Suiza, por lo que sumar puntos desde el primer partido será clave para avanzar a la siguiente fase. La Selección Mexicana sueñan con repetir la hazaña de 2005 y 2011, cuando México levantó el título mundial de la categoría.