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Fútbol

¡Catar se cansa del PSG! Cambiaría su inyección económica a un club de la Premier League

El capital de Catar ha hecho del PSG uno de los clubes con mayor poder económico en el mundo, algo que cambiará en los próximos años dentro del futbol

PSG dejaría de recibir la inyección económica del capital de Catar
|Getty Images

Escrito por: Jorge Zamora

PSG ha sido uno de los clubes con mayor inyección económica en los últimos años producto de la adquisición del capital de Catar. El proyecto deportivo del club, con Nasser Al Khelaifi a la cabeza, apostó por un cartel 'agresivo' con contrataciones de verdaderas estrellas para sostener las esperanzas de ganar una Champions League. En un principio, la prospectiva era ser un modelo que les redituara la candidatura de una Copa del Mundo ¿Suene familiar? Qatar 2022 llegó sostenido con el modelo exitoso de club parisino y de la constelación que tuvo como embajadores, nada menos que Lionel Messi, Neymar Jr y Kylian Bbappé. Algo que podría cambiar en los próximos años.

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Catar tendría un nuevo objetivo en la Premier League, tras fracaso con PSG

¡El modelo del PSG ha fracasado! Tras más de una década, el club no ha sido capaz de levantar una Champions League pese a contar con inversiones estratosféricas desde un inicio. David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar Jr, Kylian Mbappé y Lionel Messi han sido las figuras en las que han armado un proyecto para poder levantar La Orejona ¿El resultado? Siempre el mismo en Europa, algo que motivaría un cambio radical. De acuerdo con el periodista Edu Aguirre, Catar está cansado del club de Francia y apostaría por un nuevo proyecto en la Premier League.

“Definitivamente el PSG está siendo olvidado poco a poco por Qatar. Está siendo de lado el proyecto del Paris Saint Germain. Catar hace tiempo que ha dejado de creer en el se proyecto. La vida útil del PSG era el mundial de Qatar. Messi con Mbappé y Neymar. Por eso me cuentan que la situación del club este verano es muy diferente”, contó Edu Aguirre en el Chiringuito.

Las intenciones de Catar pasan por la adquisición de un grande de la Premier League, un club que llegaría a competir de poder a poder al Manchester City y su modelo económico y deportivo. ¡No habría límite el capital! Ojo al Newcastle cuyo fondo de inversión llega desde Arabia Saudí; Manchester City con Emiratos Árabes y ahora, Catar apostaría por el Manchester United.

“Catar lo que va a hacer y no sé si esté a punto de oficializarse, es meterse de lleno en la Premier League. Catar va a meterse de lleno con el Manchester United. Lo consideran como un movimiento estratégico, quieren copiar el modelo de los Emiratos Árabes, es decir… el Manchester City”.

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El futuro de Kylian Mbappé a la vista

“La inversión que va hacer Catar en el Manchester United va a ser salvaje, salvaje. La va hacer Jassin Bin Hamad Al Tani que es el hermano del Emir de Catar. Y a mí lo que me dicen y ha sido ‘la frase’ es si el Madrid quiere a Mbappé este verano tiene que moverse rápido, porque es muy probable que el Manchester United le haga una oferta salvaje a Kylian Mbappé”, contó Edu Aguirre.

El Chiringuito puntualizó en una oferta salvaje que podría estar preparando el Manchester United por los servicios de Mbappé, una oferta que llegaría a los 400 millones anuales. Para poner en contexto, Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado del mundo ¡Cobra 200 millones! El astro francés duplicaría esta cantidad.

Kylian Mbappé PSG renovación Real Madrid LaLiga
|REUTERS

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