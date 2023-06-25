Equipo del futbol mexicano rechaza llegada de Kylian Mbappé

En medio de los rumores que colocan a Kylian Mbappé fuera del Paris Saint-Germain para la Temporada 2023/23 de la Ligue 1, hay un equipo que ya ha descartado la llegada del delantero de Francia a sus filas para el siguiente certamen.

Mediante sus redes sociales, un conjunto del futbol mexicano ha rechazado la llegada del atacante subcampeón de la Copa del Mundo en Qatar 2022. A modo de broma, los Coyotes de Tlaxcala, cuadro que milita en la Liga de Expansión, informaron mediante sus redes sociales que Kylian Mbappé no entra en sus planes para el Torneo Apertura 2023, por lo que los usuarios siguieron con la conversación argumentando detalles por los cuales el jugador del PSG no podría jugar con los Coyotes, pues era complicado decidir a qué jugador mandarían a la banca para darle minutos a la estrella del futbol francés.

No entraba en nuestros planes. 🐺 https://t.co/UoSvZRRuAP — Tlaxcala F.C. (@Coyotes_Oficial) June 23, 2023

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Los números de Mbappé en la Temporada 2022/23

A pesar de que el contrato del delantero del equipo de la Ligue 1 termina en junio de 2024, de nueva cuenta se vuelve a especular sobre la posible llegada de Kylian Mbappé a las filas del Real Madrid.

Con la escuadra dirigida por Christophe Galtier, el futbolista de 24 años de edad ha podido conquistar 13 campeonatos en los cuales se encuentran cinco títulos de la Ligue 1, dos Copas de la Liga, tres Copas de Francia, y tres Supercopas de Francia.

Durante la Temporada 2022/23 de la Liga de Francia, Kylian Mbappé vio actividad en 2,822 minutos a lo largo de 34 partidos jugados, en los cuales pudo colaborar con 29 anotaciones para ser el máximo anotador de la campaña.

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