La madre de Mbappé se lanza como representante de otros futbolistas

Fayza Lamari, que ya funge como la representante de sus hijos Kylian y Ethan Mbappé, será la agente de otras promesas mundiales del futbol, de acuerdo a la información que este jueves da a conocer el importante diario francés L’Equipe.

La abogada y antigua jugadora profesional de balonmano reclutará para su empresa a varios agentes ya licenciados y ya tiene a un primer cliente en la cartera. Será el atacante Rayan Cherki, una joven promesa de 19 años que actualmente milita en el Lyon pero que ha generado el interés del París Saint-Germain. Él y sus dos hijos son los primeros jugadores en ser representados por Lamari.

El acuerdo para ser la agente de Cherki, un atacante con el que el PSG busca un perfil similar al del traspasado Pablo Sarabia, se alcanzó hace varias semanas, de acuerdo al medio ya mencionado.

Lamari es la presidenta de la empresa parisina KEWJF, nombrada por las siglas de los nombres de los miembros de la familia, que inicialmente se ocupó de las carreras de sus hijos Kylian (24 años) y Ethan (de 16 y actualmente en los juveniles del PSG).

Fayza Lamari se mantiene en los focos por el futuro de Kylian Mbappé

En los últimos días, Lamari ha vuelto al protagonismo en los titulares de la prensa francesa tras dar a conocer que Kylian Mbappé no seguirá en el PSG al final de la próxima temporada. Esta postura no gustó al club, que ha pedido al delantero renovar, o salir del club esta misma temporada, pues no piensa dejarlo ir en calidad de agente libre.

