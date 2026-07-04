ÚLTIMA HORA: anfitrión de Mundial 2026™ es ELIMINADO en Octavos de Final

El sueño de la hoja de maple se ha disipado con fuerza. En el arranque de los octavos de final del Mundial 2026™, la zona de Concacaf sufrió su primera baja de la fase de eliminación directa con la dolorosa eliminación de uno de los coanfitriones que es Canadá. El conjunto dirigido por Jesse Marsch se topó con pared en el Houston Stadium, cayendo de forma inapelable por un contundente 3-0 ante Marruecos, la escuadra africana que volvió a lucir como un auténtico coloso internacional.

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A pesar del histórico logro de haber superado la primera etapa, el representativo canadiense pagó caro el desgaste físico y la falta de contundencia en las zonas clave. Los "Leones del Atlas" liquidaron la contienda con un doblete de Azzedine Ounahi y una diana final de Soufiane Rahimi, despidiendo de la competencia a una de las tres selecciones coanfitrionas.

¿Qué selecciones quedan vivas de Concacaf en el Mundial 2026™?

Con el adiós de Canadá, el panorama para el área se vuelve sumamente estrecho. De las seis plazas que Concacaf logró meter a esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ampliada, ahora solo quedan vivas dos selecciones: México y los Estados Unidos. Ambos colosos de la zona norteamericana cargan con toda la responsabilidad de sacar la cara y buscar el pase a los cuartos de final, en un torneo donde el nivel de exigencia táctica e individual ha devorado a los planteles que conceden el más mínimo espacio.

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El panorama de los eliminados de la Concacaf queda de la siguiente manera:

Panamá, Haití y Curazao: Fueron las selecciones del área que se despidieron oficialmente en la fase de grupos, tras toparse con un nivel de competencia internacional sumamente alto en sus respectivos sectores.

Fueron las selecciones del área que se despidieron oficialmente en la fase de grupos, tras toparse con un nivel de competencia internacional sumamente alto en sus respectivos sectores. Canadá: Se suma hoy a la lista de bajas de la región, firmando su eliminación en la ronda de octavos de final frente a Marruecos.

Con este reajuste en el tablero, las esperanzas de la zona se concentran oficialmente en solo dos sobrevivientes: México y Estados Unidos.

