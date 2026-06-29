Los juegos GRATIS del Mundial 2026™ que transmitirá TV Azteca de la semana 29 de junio al 5 de julio

Ya se juegan los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y para la fortuna de millones de aficionados en México, TV Azteca Deportes hará una cobertura espectacular en televisión abierta a través de Azteca 7, en nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

Países Bajos vs Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

Prepara la botana y aparta los horarios, porque desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio, los mejores encuentros de los Dieciseisavos de Final llegarán completamente gratis a tu pantalla.

México se juega la vida ante Ecuador este martes 30 de junio

El partido que paralizará al país entero ocurrirá el martes 30 de junio a las 19:00 horas. La Selección Mexicana saltará a la cancha del Estadio Ciudad de México para medirse en un duelo a matar o morir contra Ecuador. Con el cobijo de su gente, el cuadro azteca buscará sellar su boleto a los Octavos de Final en un choque de alta tensión que podrás disfrutar con las inconfundibles narraciones de Christian Martinoli, Luis García y todo el equipo de Azteca Deportes.

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Guía completa de transmisiones por TV Azteca

La actividad no se detiene y la agenda televisiva de esta semana incluye potencias europeas, el debut de la campeona defensora en fases finales y choques norteamericanos imperdibles:

Lunes 29 de junio: Doble cartelera de locura. Primero, la siempre favorita Alemania se medirá a la garra de Paraguay a las 14:30 horas . Más tarde, a las 19:00 horas , los Países Bajos chocarán ante la espectacular escuadra de Marruecos en suelo regiomontano.

Doble cartelera de locura. Primero, la siempre favorita se medirá a la garra de a las . Más tarde, a las , los chocarán ante la espectacular escuadra de en suelo regiomontano. Martes 30 de junio: El mencionado y crucial México vs. Ecuador a las 19:00 horas .

El mencionado y crucial a las . Miércoles 1 de julio: El otro anfitrión entra en acción. Estados Unidos buscará imponer condiciones ante Bosnia y Herzegovina a las 18:00 horas .

El otro anfitrión entra en acción. buscará imponer condiciones ante a las . Jueves 2 de julio: Duelo con aroma al viejo continente. La renovada e histórica escuadra de España se enfrentará a Austria a las 13:00 horas .

Duelo con aroma al viejo continente. La renovada e histórica escuadra de se enfrentará a a las . Viernes 3 de julio: La albiceleste de Argentina, con su capitán Lionel Messi, salta a escena para chocar contra la sorpresiva escuadra de Cabo Verde a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

Para los partidos de Octavos de Final de sábado 6 y domingo 7 de junio te los daremos ha conocer cuando se den los resultados de los duelos de 16avos.

