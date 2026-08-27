Concachampions 2027: así se perfila el torneo más mexicano de la historia

Después de 3 ediciones donde la MLS mantuvo una hegemonía sobre la Liga BBVA MX , el 2026 llegó para cambiar por completo el torneo y además poner una Concachampions 2027 muy azteca. Todo indica que serían hasta 9 clubes mexicanos disputando el torneo de Concacaf para el próximo año. Ahora falta conocer a los invitados específicos y sin más preámbulo… he aquí toda la información.

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¿Qué clubes mexicanos ya están clasificados a la Concachampions 2027?

Dadas las actividades propias de la Liga BBVA MX, son 6 los clubes que tienen su sitio asegurado en este torneo del Centro, Caribe y Norteamérica a nivel clubes. Recordando que esto se refiere a lo ocurrido en el año futbolístico 2025-26, por lo que no importa lo que pase en el Apertura 2026, eso se cuenta para el 2026-27.

Clubes finalistas - Tigres, Toluca, Cruz Azul y Pumas.

Clubes con mejor Tabla Anual - Chivas y América.

¿Qué clubes se clasificaron a la Concachampions 2027 vía Leagues Cup?

Aunque en México se siente una repulsión general por parte de mucha parte de la afición, los organizadores le dieron su peso específico al torneo otorgando 3 boletos a Concachampions. Y dado que este año esos boletos se quedarán con un club mexicano… algunos podrían encontrar boletaje gracias a este torneo.

Gracias a su pase a semis, Rayados se clasificó a la Copa de Campeones... ya sea por boleto en Leagues Cup o por Tabla Anual.

ya sea por boleto en Leagues Cup o por Tabla Anual. León podría encontrar su boleto a Concachampions si queda entre los primeros tres del torneo. Es decir, llegando a la final o ganando el partido por el tercer puesto.

si queda entre los primeros tres del torneo. Es decir, llegando a la final o ganando el partido por el tercer puesto. En caso de que Toluca, América y Rayados se queden con los boletos… la Tabla Anual le daría cabida a Pachuca y Xolos.

Es decir, Pachuca (casi seguro) y Xolos podrían meterse dependiendo si se abren cupos de clubes que ya tienen su clasificación asegurada… pero que aún así ganaron lo más alto de la Leagues Cup 2026.

¿Es la Concachampions con más clubes mexicanos en la historia?

Dado que la intención con estos torneos supuestamente busca que los boletos sean repartidos de manera similar, México regularmente tiene 6 clubes invitados en las ediciones de los últimos años. Pero dado el boletaje ofrecido por la Leagues Cup, México tendrá por primera vez en su historia a 9 invitados en la Concachampions 2027. Es decir, la mitad de la primera división azteca estará compitiendo por la gloria de Concacaf y en búsqueda de un boleto a los torneos internacionales.