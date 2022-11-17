Sadio Mané queda fuera del Mundial de Qatar 2022 de manera definitiva

El futbolista senegalés Sadio Mané ha sido uno de los grandes referentes en los últimos años del fútbol africano… incluso compitió en la terna final para ganar el Balón de Oro de la temporada pasada, motivo por el cual, encendió las alarmas en días pasados por una lesión que le dejaría fuera deL Mundial de Qatar 2022.

Sadio Mané puso en duda su participación luego de que fuese retirado del partido que el Bayern Múnich sostuvo en la Bundesliga ante Werner Bremen. La estrella de los ‘Leones de la Teranga' tuvo molestias en el peroné luego de una acción sobre el minuto 21, hecho que lo hizo abandonar el terreno de juego con el rostro de preocupación.

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Sadio Mané se pierde el Mundial de Qatar 2022

El entrenador de Senegal Aliou Cissé afirmó ante la prensa que valía la pena esperar una evolución positiva en su jugador, por lo que decidió mantenerlo dentro de la lista oficial de 26 futbolistas que participarán con actuales campeones de África en Qatar 2022.

“He preferido incluirlo en el grupo. Sadio Mané es un jugador importante en nuestro efectivo, es importante continuar pendientes de su lesión a la espera de que de aquí a dos o tres semanas haya una evolución. Pero nosotros somos realmente optimistas”, había asegurado el estratega.

Sin embargo, el futbolista africano no logró mantener una recuperación óptima, y de acuerdo con la información del periodísta deportivo Fabrizio Romano, el astro del Bayern Múnich, Sadio Mané no logró recuperarse de su molestia y causa baja definitiva para el Mundial de Qatar 2022.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19: Idrissa Gana Gueye of Senegal celebrates with Alfred Ndiaye, Salif Sane and Sadio Mane of Senegal after Thiago Cionek of Poland scored and own goal to put Senegal in front 1-0 during the 2018 FIFA World Cup Russia group H match between Poland and Senegal at Spartak Stadium on June 19, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)|Catherine Ivill/Getty Images

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BREAKING: Sadio Mané will miss the World Cup, Senegal confirms. He will not be able to be part of the squad as he’s not recovering from his injury. 🚨🇸🇳 #WorldCup2022 pic.twitter.com/RIn9ISBGi0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2022

Bayern Múnich decidió ficharle para la presente temporada por una cifra que rondó los 32 millones de euros fijos y 9 millones en variables, Sadio Mané ha marcado 11 goles en la presente temporada de la Bundesliga con el equipo de Julian Nagelsmann.

