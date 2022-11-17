Equipo de la Premier League muy atento a Alexis Vega en Qatar 2022

Alexis Vega se ha convertido en el 'hombre gol' de la Selección Mexicana en los últimos compromisos, el futbolista de las Chivas marcó ante Colombia, anotó ante Irak y volvió a hacerse presente contra Suecia, tres goles en los últimos tres juegos que ha disputado bajo el mando de Gerardo Tata Martino.

No todo fueron malas noticias en el último enfrentamiento en Girona, a pesar de la derrota, Alexis Vega ha levantado la mano y diversos clubes en Europa ya comienzan a realizar un seguimiento a su desempeño en el Mundial de Qatar 2022. Una buena actuación del futbolista mexicano le podría significar emigrar al viejo continente en los próximos meses.

México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

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La Premier League sigue de cerca a Alexis Vega

El delantero de Chivas, Alexis Vega está siendo evaluado por diversos clubes de Europa para reforzar sus filas en el mercado invernal, o bien para la siguiente temporada; de acuerdo con diversos medios, habría un seguimiento importante de tres equipos de la Premier League, entre ellos: Chelsea, Arsenal y Wolverhampton.

Los Wolves con mayor interés por Vega

Los Wolves han mostrado interés por el futbolista mexicano desde hace algunas semanas, se encuentran en los últimos lugares de la Premier League y con la nueva dirección de Julen Lopetegui, no verían mal la incorporación de Alexis Vega a sus filas. La única interrogante podría ser el valor tan alto que ostenta el tapatío en el mercado nacional.

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El delantero mexicano está tasado en 8 millones de euros por el portal alemán Transfermarkt, si bien, Alexis Vega ya tuvo una importante oferta económica por los Rayados, la directiva de Chivas se negó rotundamente en dejar ir a su figura y reforzar a un rival directo. No obstante, una oferta de un club europeo, podría acercar las negociaciones entres todas las partes y los Wolves serían una opción concreta.