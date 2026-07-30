CONFIRMADO: Los atletas mexicanos que participan HOY jueves en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La delegación mexicana salta a la escena en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una jornada repleta de acción y opciones reales de medalla
La delegación mexicana salta a la escena en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una jornada repleta de acción y opciones reales de medalla. Este jueves 30 de julio, los deportistas aztecas buscarán mantener a México en la cima del medallero regional.
Selección Sub-23 de Futbol Varonil
- México vs. Venezuela (14:00 - 16:00 hrs) El conjunto varonil disputa un partido decisivo en la fase de grupos. La escuadra azteca busca amarrar los tres puntos ante una talentosa Vinotinto para asegurar su pase a la lucha por los metales.
Selección Nacional de Basquetbol
- México vs. Puerto Rico (16:00 - 18:00 hrs) Se renueva una de las grandes rivalidades del área caribeña. La quinteta mexicana necesita temple, efectividad desde la línea de tres y fortaleza en los tableros para superar la intensidad del conjunto boricua.
Clavados y Natación
- Clavados: 16:00 - 18:00 hrs | Natación: 19:00 - 20:30 hrs El agua es territorio mexicano. La fosa de clavados verá en acción a los seleccionados mexicanos, históricos favoritos a dominar la plataforma y el trampolín. Por la noche, el equipo de natación buscará subir al podio en las finales por medalla y batir récords del torneo.
Ciclismo de Pista
- Horario: 18:00 - 19:00 hrs Los pedalistas aztecas entran al velódromo en pruebas de velocidad y resistencia, con la meta fija en raspar décimas al reloj y colgarse los metales de la tarde.
Mexicanos que entrarán en acción este jueves 30 de julio en estos otros deportes:
- Ciclismo BMX (individual femenil y varonil)
- Boliche (Equipos femenil y varonil)
- Ecuestre
- Balonmano (México vs Costa Rica varonil)
- Hockey sobre pasto (México vs Venezuela femenil)
- Ráquetbol (Femenil y varonil)
- Tiro
- Sóftbol (México vs Puerto Rico)
- Patinaje de velocidad
- Tenis (México vs Venezuela equipos femenil)
- Voleibol playa (México varonil y femenil)
- Voleibol (México vs Cuba varonil)
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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes a partir de las 14:00 horas.