CONFIRMADO: Los atletas mexicanos que participan HOY jueves en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La delegación mexicana salta a la escena en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una jornada repleta de acción y opciones reales de medalla. Este jueves 30 de julio, los deportistas aztecas buscarán mantener a México en la cima del medallero regional.

Selección Sub-23 de Futbol Varonil

México vs. Venezuela (14:00 - 16:00 hrs) El conjunto varonil disputa un partido decisivo en la fase de grupos. La escuadra azteca busca amarrar los tres puntos ante una talentosa Vinotinto para asegurar su pase a la lucha por los metales.

Selección Nacional de Basquetbol

México vs. Puerto Rico (16:00 - 18:00 hrs) Se renueva una de las grandes rivalidades del área caribeña. La quinteta mexicana necesita temple, efectividad desde la línea de tres y fortaleza en los tableros para superar la intensidad del conjunto boricua.

Clavados y Natación

Clavados: 16:00 - 18:00 hrs | Natación: 19:00 - 20:30 hrs El agua es territorio mexicano. La fosa de clavados verá en acción a los seleccionados mexicanos, históricos favoritos a dominar la plataforma y el trampolín. Por la noche, el equipo de natación buscará subir al podio en las finales por medalla y batir récords del torneo.

Ciclismo de Pista

Horario: 18:00 - 19:00 hrs Los pedalistas aztecas entran al velódromo en pruebas de velocidad y resistencia, con la meta fija en raspar décimas al reloj y colgarse los metales de la tarde.

Mexicanos que entrarán en acción este jueves 30 de julio en estos otros deportes:

Ciclismo BMX (individual femenil y varonil)

Boliche (Equipos femenil y varonil)

Ecuestre

Balonmano (México vs Costa Rica varonil)

Hockey sobre pasto (México vs Venezuela femenil)

Ráquetbol (Femenil y varonil)

Tiro

Sóftbol (México vs Puerto Rico)

Patinaje de velocidad

Tenis (México vs Venezuela equipos femenil)

Voleibol playa (México varonil y femenil)

Voleibol (México vs Cuba varonil)

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