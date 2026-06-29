Qué probabilidades tiene México de ganarle a Ecuador: la IA hizo estas simulaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define las primeras llaves de eliminación directa y los aficionados locales esperan con expectativa el choque de los dieciseisavos de final entre la Selección de México y Ecuador este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. La inteligencia artificial ya comenzó a analizar este duelo tan decisivo mediante simulaciones.

México vs Ecuador: quién domina el historial antes del cruce en el Mundial 2026|IA

Ante la paridad que muestran los planteles de ambos países, los sistemas de inteligencia artificial realizaron miles de simulaciones informáticas para proyectar el resultado. Los modelos matemáticos procesaron las variables de rendimiento reciente, el desgaste físico acumulado y el factor de la localía en la capital azteca y los resultados arrojan un porcentaje del 58% en favor de la Selección Mexicana para avanzar a los octavos de final de la justa mundialista.

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Los datos procesados por la inteligencia artificial le otorgan a México un 58% de probabilidades de obtener el triunfo reglamentario. Estas simulaciones fundamentan la ventaja estadística principalmente por el comportamiento histórico del equipo mexicano jugando ante su público en el Estadio Ciudad de México. Además el algoritmo determinó que la altitud de la CDMX jugará un rol determinante en la merma del rendimiento físico de los futbolistas sudamericanos.

Por su parte, la selección de Ecuador conserva un 26% de chances de ganar el compromiso durante los 90 minutos de juego formal. El 16% restante de los escenarios simulados por la computadora contempla un empate que forzaría la disputa de la prórroga obligatoria y una posterior definición desde los doce pasos. Con este panorama brindado por la inteligencia artificial, el duelo entre México y Ecuador tiene todos los condimentos para quedar en la historia grande.