¡CONFIRMADO! Domènec Torrent pierde 4 futbolistas para el partido entre Cruz Azul y Rayados

Domènec Torrent tendrá que ajustar su plantilla ante la baja de 4 futbolistas por lesión, los cuales se perderán en duelo ante Cruz Azul. Rayados de Monterrey no podrá contar con los jugadores mexicanos, entre ellos uno indispensable para cumplir con la regla de menores de la Liga BBVA MX, pues de no acatarla podría ser sancionado, como es el caso de la Máquina, pese a que venció al América en el Clásico Joven .

1. Iker Fimbres

El crack de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 no ha podido entrenar al parejo del equipo tras su llegada de Chile, por lo que no vio actividad en el duelo ante Juárez en la jornada 14 ni tampoco fue contemplado para emprender el viaje a la Ciudad de México. El mediocampista vive un gran momento, pues es seguido de cerca por varios equipos de Europa, aunque él prefiere quedarse por más tiempo en Monterrey .

Rayados Iker Fimbres es una de las 4 bajas de Rayados para el partido ante Cruz Azul

2. Fidel Ambriz

El mediocampista también se perderá el duelo ante Cruz Azul y lo que resta del Apertura 2025, ya que sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el entrenamiento previo al duelo ante Pumas, que terminó en un empate a un gol.

3. Ricardo Chávez

El lateral derecho sufrió una lesión en el partido ante Xolos de la jornada 12 del Apertura 2025. El futbolista salió de cambio durante la primera mitad del encuentro debido a un esguince en la rodilla, supuestamente provocada por el pasto sintético del Estadio Caliente. Hasta el momento se desconoce la fecha de su regreso.

4. Érick Aguirre

El lateral derecho tuvo una molestia muscular en uno de los muslos durante un entrenamiento previo al duelo ante Pumas. Por lo anterior, se perdió el partido contra los universitarios, ante Juárez y ahora frente a la Máquina.

Partido clave entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul

Rayados de Monterrey y Cruz Azul se enfrentarán el sábado 25 de octubre a las 9 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU. El partido entre estos 2 clubes es clave, pues ambos pelean en la parte alta de la Tabla General de la Liga BBVA MX.

El conjunto regio se ubica en la tercera posición con 30 puntos, mientras que la Máquina en el quinto puesto con 29 unidades. La Pandilla tiene el ánimo por los cielos después de golear 4-2 a Juárez en la fecha anterior. En tanto, el conjunto celeste viene de un empate con sabor a derrota contra Necaxa.