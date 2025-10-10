Iker Fimbres es el crack mexicano que ya piden en Europa, pero él prefiere quedarse en Rayados de Monterrey por más tiempo, ya que su objetivo es consolidarse en el club plagado de estrellas y finalmente dar el salto grande. El mediocampista tiene los pies puestos sobre la tierra, aunque es consciente que debe dar lo mejor de sí para ganarse la titularidad, pues actualmente es suplente para Domènec Torrent .

“Yo trabajo para eso, para ganarme un puesto en ese club que quiero mucho. Yo sé que es algo muy complicado por todas las grandes figuras que están en ese equipo, pero al final si consigo ganarme esa titularidad voy a tener más mérito y me voy a motivar más”, declaró el futbolista de 20 años acerca de su actualidad con Rayados, donde juega un crack que su precio no para de crecer.

Iker Fimbres desea permanecer más tiempo en Rayados de Monterrey, a fin de consolidarse como referente y después dar el salto a Europa

El posible riesgo de Iker Fimbres al quedarse en Rayados

Iker Fimbres es contemplado por el primer equipo de Rayados, pero no es titular indiscutible. Por lo anterior, la decisión de permanecer en Monterrey hasta que consolide su carrera es una decisión riesgosa, pues lo puede llevar tanto al éxito como al fracaso.

“Lo que pase después no va a quedar en mí. Entonces yo voy a trabajar y esforzarme para ganarme ese puesto que tanto quiero”, enfatizó el mediocampista de la Selección Mexicana Sub-20.

Los minutos de Iker Fimbres con Rayados de Monterrey en el Apertura 2025

Iker Fimbres debutó con Rayados en el Apertura 2024 y fue en ese torneo donde se vistió de héroe al marcarle un doblete a Tigres en el Clásico Regio. Estos son los minutos que suma el futbolista de 20 años en el Apertura 2025, según Sofascore:



Pachuca 3-0 Monterrey – disputó 58 minutos

– disputó 58 minutos León 1-3 Monterrey – jugó 6 minutos

– jugó 6 minutos Monterrey 3-2 Mazatlán – jugó 20 minutos

– jugó 20 minutos Monterrey 3-0 Necaxa – disputó 30 minutos

– disputó 30 minutos Puebla 2-4 Monterrey – jugó los 90 minutos

– jugó los 90 minutos Querétaro 0-1 Monterrey – disputó 17 minutos

Los equipos de Europa que están interesados en Iker Fimbres

Iker Fimbres ha llamado la atención en el Mundial Sub-20, pues de ingresar de cambio fue el titular en el partido de Octavos de Final entre México y Chile, en el cual marcó un golazo desde fuera del área. Por lo anterior, hay rumores que apuntan el interés de varios clubes de Europa, en específico del Espanyol de Barcelona, aunque aún no hay nada oficial.