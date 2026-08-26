CONFIRMADO: El América vs Puebla de la jornada 6 del Apertura 2026 NO se jugará en el Estadio Banorte

El Club América Sub-21 recibirá al Club Puebla Sub-21 en la jornada 6 del Apertura 2026, partido que se jugará el próximo sábado 29 de agosto a las 9:00 horas (tiempo del centro de México), desde las Instalaciones de Coapa en la cancha 2, sede confirmada por la Liga MX para este torneo de fuerzas básicas.

Puebla llega en gran momento a este compromiso, ubicándose en la posición número tres de la tabla general del Apertura 2026, con dos victorias y tres empates. Aún sin conocer la derrota durante el primer tercio del torneo, buscará sumar puntos en una de las canchas más difíciles de la categoría Sub-21.

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Por su parte, el Club América dirigido por Rodrigo Méndez, buscará retomar las riendas del triunfo luego de que en la jornada anterior empató 0-0 ante FC Juárez en la frontera. Los de Coapa llegan en el lugar número ocho de la tabla general, con dos victorias, dos empates y una derrota. Se espera que sea un gran juego, lleno de emociones, donde ambas escuadras buscarán sumar puntos importantes en la jornada.

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Fecha y hora exacta para ver el América vs Puebla de la jornada 6 del Apertura 2026

Como el calendario de la categoría Sub-21 es espejo con el del máximo circuito de la Liga BBVA MX, el América recibirá a Puebla en la jornada 6 del Apertura 2026 desde la cancha del Estadio Banorte, el próximo sábado 29 de agosto a las 19:00 horas (hora del centro de México).



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