Fecha y hora exacta del debut de la Hormiga González

La 'Hormiga' González ya entrena al parejo de todos sus compañeros del Olympiacos luego de llegar el pasado viernes 21 de agosto de 2026 a Grecia para incorporarse con el club.

La fecha en la que hace su debut 'Hormiga' González con el Olympiacos

El futbolista mexicano se encuentra en buen ritmo por lo que se espera que pueda hacer su debut en Grecia lo más pronto posible. el siguiente juego del Olympiacos FC es este domigno 30 de agosto de 2026, se enfrentan al Asteras Tripolis de visitante pero se espera que la 'Hormiga' haga el viaje con todo el equipo.

Armando’s first steps at our training center! 🆕🐜 ¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! 🆕🐜 pic.twitter.com/nVusTGPiQq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026

La decisión dependerá del entrenador José Luis Mendilibar, pero tomando en cuenta le fuerte cantidad de dinero que terminó pagando el equipo por el delantero, se espera que un par de días pueda hacer su debut en el club.

Lo más posible es que Armando González debute en los alguno de los próximos tres partidos, que son ante Asteras Tripolis, AEL Novibet o Volos NFC.

Los siguientes cinco partidos del Olympiacos FC son:

Domingo 30 de agosto de 2026 – Asteras Tripolis vs Olympiacos.

Miércoles 2 de septiembre de 2026 -AEL Novibet vs Olympiacos.

Sábado 5 de septiembre de 2026 – Volos NFC vs Olympiacos.

Miércoles 9 de septiembre de 2026 - Olympiacos vs Volos NFC

Sábado 12 de septiembre de 2026 – Olympiacos vs OFI Creta.

Al tener varios partidos seguidos de doble jornada, se espera que en algun rotación, Armando pueda tener minutos en el terreno de juego.