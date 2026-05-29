¡CONFIRMADO! El campeón de la Liga MX ya tiene a su primer ‘refuerzo’ para la próxima temporada

El actual campeón de la Liga BBVA MX Femenil y de la Concacaf Champions Cup 2026 ya tiene amarrado su primer refuerzo para el Apertura 2026.

Tras levantar los títulos internacionales y locales más importantes de la región, la directiva azulcrema no pierde el tiempo y comienza a estructurar el plantel con el que buscarán mantener su dominio, asegurando una incorporación estelar para la ofensiva.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa hizo historia al conquistar la Liga BBVA Femenil MX y la Concacaf Champions Cup 2026, donde se sumaría la jugadora Priscila Flor da Silva. La delantera brasileña está lista para regresar a las canchas luego de un largo periodo de rehabilitación, proyectándose como la gran novedad en el nido de Coapa para el siguiente semestre.

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El fichaje histórico de Priscila da Silva en la Liga MX

La historia de Priscila con el conjunto capitalino ha estado en pausa. La artillera de 21 años llegó a México en septiembre de 2024 como un fichaje histórico procedente del Inter de Porto Alegre, en una transacción cercana a los 500,000 dólares.

Aterrizó con un cartel internacional destacado tras ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y consagrarse como la máxima goleadora de la Copa Libertadores Femenina 2023.

Su progresión se detuvo en marzo de 2025, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Tras una cirugía exitosa en junio de ese año, inició un proceso de recuperación que demanda entre 8 y 10 meses. Para proteger su integridad física y evitar una recaída por la presión competitiva, la directiva tomó la decisión técnica de no registrarla durante el reciente Clausura 2026.

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¿Cuándo regresa a jugar con el Club América Femenil?

Actualmente, el panorama es completamente favorable. Priscila ha superado la fase de fortalecimiento en el gimnasio y se ha integrado a los entrenamientos en cancha a la par de sus compañeras. Al no tener actividad oficial en el torneo anterior, este periodo de trabajo físico ha funcionado como una pretemporada personalizada.

Con el alta médica en puerta, la brasileña estará en plenitud de condiciones para debutar formalmente en la segunda mitad del año, convirtiéndose en el refuerzo de lujo para la institución americanista sin necesidad de acudir al mercado de transferencias para el Apertura 2026.

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