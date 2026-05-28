Toluca vs Tigres: ¿Cuánto valen las plantillas que juegan la Final de Concachampions 2026?

Toluca y Tigres disputarán la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026, un enfrentamiento donde ambas escuadras llegan con plantillas multimillonarias a la cancha del Nemesio Díez.

No es ninguna casualidad que estos equipos estén en este nivel, ya que vienen de demostrar su poderío al vencer a dos grandes de la MLS, Los Angeles FC y Nashville SC, respectivamente, consolidándose como dos de las nóminas más poderosas y competitivas de toda la región.

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¿Cuánto cuesta la plantilla del Toluca?

De acuerdo con el sitio especializado en economía deportiva, Transfermarkt, el Deportivo Toluca presume una plantilla tasada en aproximadamente 94 millones de dólares.

Entre sus figuras con mayor peso económico destaca el mediocampista Marcel Ruiz, valuado en 10.8 millones de dólares, seguido por el atacante Alexis Vega con 8.6 millones de dólares (quien no jugará por estar concentrado con la Selección de México) y el defensa central Federico Pereira con 7.5 millones de dólares. Además, jugadores como Helinho y Franco Romero aportan un valor individual de 7 millones de dólares cada uno, complementando el renombre de Paulinho, quien lidera la ofensiva escarlata.

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¿Cuánto cuesta la plantilla de Tigres?

Por su parte, los Tigres de la UANL no se quedan atrás y registran un valor de plantilla cercano a los 88 millones de dólares.

El futbolista más valioso en el mercado de los regiomontanos es Juan Brunetta, cotizado en 9.7 millones de dólares, junto al campeón del mundo, Ángel Correa, quien mantiene un peso de 8.6 millones de dólares tras su paso por el viejo continente.

Elementos como Joaquim y Diego Lainez están tasados en 7.5 millones de dólares cada uno, mientras que Ozziel Herrera alcanza los 7 millones de dólares, cerrando una nómina de élite donde leyendas como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán aportan el máximo renombre histórico.

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Prónostico del partido Toluca vs Tigres Final de la Concacahampions 2026

De acuerdo con un modelo especializado en inteligencia artificial, el pronóstico del partido de la gran final mexicana de la Conchampions 2026 entre Toluca y Tigres prónostica un partidazo el próximo sábado 30 de mayo a las 18:00 horas.

Los Diablos Rojos llegan encendidos tras despachar con autoridad a los pesos pesados de la MLS y consolidar la inercia ofensiva que los ha caracterizado al ser bicampeones en la Liga BBVA MX de la mano de Paulinho, Helinho y Jesús Angulo, pero se toparán de frente con unos felinos que tienen el colmillo afilado y una jerarquía histórica indiscutible cuando se trata de series de eliminación directa de la mano de sus leyendas como lo son Nahuel Guzmán, André Gignac y, desde el banquillo, Guido Pizarro.

El análisis proyecta un marcador vibrante de 3-2 a favor del Toluca en el tiempo regular, lo que coronaría a los choriceros con el anhelado boleto al Mundial de Clubes de 2029 y también, les otorgarían una suma millonaria de más de 5 millones de dólares.

Aunque Tigres tiene el oficio para pelear de tú a tú y aprovechar su poderío al frente, el dinamismo escarlata, el peso del Estadio Nemesio Diez y la pegada brutal de su ataque terminarán por asfixiar a los regios en un encuentro de altísima intensidad donde el mínimo parpadeo defensivo definirá al nuevo monarca de la zona.

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