ÚLTIMA HORA: Bombazo europeo llegaría a la Liga BBVA MX para el Apertura 2026

De acuerdo con distintos reportes provenientes desde España, Santos Laguna ya tendría asegurado a su primer gran refuerzo de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Se trata del talentoso extremo mexicano Joshua Mancha, quien pondría fin a su aventura por el viejo continente para enfundarse nuevamente la camiseta verdiblanca y reportar de lleno con el primer equipo en la Comarca Lagunera bajo las ordenes de Renato Paiva.

La decisión de su regreso obedece a un movimiento estratégico. La prensa ibérica ha señalado que la vuelta del canterano lagunero es consecuencia de un profundo proceso de reestructuración en las divisiones inferiores del Sporting de Gijón.

Específicamente, Mancha ya no entra en la planificación táctica de Nicolás Larcamón, el recién nombrado director técnico del conjunto rojiblanco. Ante este panorama en la cantera de Mareo, la directiva ha optado por repatriar al atacante para que sume minutos, compita en el máximo circuito mexicano y aporte todo el roce competitivo que adquirió en Europa.

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El canterano Joshua Mancha regresa a Santos Laguna para el Apertura 2026.



Fue parte de un proceso de reestructuración y descarte de las divisiones inferiores del Sporting de Gijón.



Información de él Diario de la Nueva España. pic.twitter.com/Bpb7DVJ5tZ — Sentimiento Guerrero. (@SentimientoG1) May 28, 2026

La nueva era de Santos Laguna

El inminente regreso de Joshua Mancha parece ser solo el primer movimiento de un proyecto sumamente ambicioso en Torreón, durante la conferencia de prensa de presentación de Renato Paiva como nuevo director técnico, Alejandro Irarragorri Kalb aprovechó los micrófonos para mandar un mensaje de tranquilidad y compromiso a toda la afición de Santos.

Durante su intervención ante los medios, el directivo fue claro al reconocer que la institución tiene una deuda deportiva con sus seguidores, por lo que salió a confirmar que habrá un fuerte respaldo económico en Santos Laguna de cara a los próximos torneos.

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"Se viene una inversión quirúrgica", sentenció Irarragorri Kalb, dejando en claro que el objetivo primordial de esta nueva inyección de capital y reestructuración deportiva es armar una plantilla altamente competitiva para buscar regresar al equipo a lo más grande de la Liga MX.

Con la promesa de refuerzos de peso y la consolidación de joyas de la cantera como Mancha, la directiva emprenderá una búsqueda exhaustiva de elementos clave en el mercado, conscientes de que ya no tienen mucho margen de error, palabras que recalacró en conferecnia de prensa.

Los Guerreros buscan dejar atrás los torneos de irregularidad para volver a ser ese equipo protagonista, temido en su cancha y candidato natural al título del futbol mexicano.

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