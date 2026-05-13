CONFIRMADO: Estadio Neza 86 tendrá remodelación, reapertura y museo de Toros Neza

El histórico Estadio Neza 86 volverá a tener vida rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se confirmo que el inmueble será sometido a un proceso de reconstrucción y rehabilitación integral, luego de años de abandono y deterioro.

El proyecto contempla intervenir distintas zonas del estadio con el objetivo de recuperar uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano. Los trabajos iniciales incluyen limpieza profunda, pintura y adecuaciones en las áreas menos afectadas por los hundimientos del terreno.

De acuerdo con autoridades de la región y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) (administradores del inmueble), la reconstrucción busca rescatar el valor histórico del inmueble y convertirlo nuevamente en un punto de encuentro cultural y turístico durante la Copa del Mundo de 2026.

Actualmente, las labores se concentran en la zona conocida como “la sombra”, donde se habilitará un espacio aproximado para 10 mil personas. Sin embargo, especialistas continúan evaluando las condiciones estructurales del recinto, ya que algunas áreas presentan daños severos acumulados tras varios años sin mantenimiento.

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Partidos mundialistas y el motivo de su construcción

El Estadio Neza 86 fue construido para formar parte de las sedes oficiales de la Copa del Mundo de México 1986. En aquel torneo recibió partidos del llamado “Grupo de la Muerte”, dejando momentos históricos que todavía son recordados por aficionados al futbol internacional.

En este inmueble se disputaron los encuentros entre Escocia y Dinamarca, Dinamarca frente a Uruguay y Escocia contra Uruguay. Precisamente en el duelo entre daneses y uruguayos se registró la expulsión más rápida en la historia de los Mundiales, cuando José Batista vio la tarjeta roja apenas a los 56 segundos de juego.

El estadio, entonces conocido como Estadio José López Portillo, fue diseñado para fortalecer la infraestructura deportiva del Estado de México y apoyar la organización del Mundial celebrado en territorio mexicano.

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Los equipos de Liga MX que jugaron en el Neza 86

A lo largo de su historia, el inmueble albergó a distintos clubes del futbol mexicano, aunque el más recordado es Toros Neza, equipo que marcó la década de los noventa por su estilo extravagante y futbol ofensivo.

Antes de los Toros, el estadio fue casa de Coyotes Neza. Posteriormente llegaron los propios Toros Neza, quienes jugaron ahí de 1993 al 2002 y alcanzaron la final del Verano 1997 frente a Chivas.

También fue utilizado por Atlante en distintas etapas y por Potros Neza, franquicia vinculada al ascenso mexicano. Ningún equipo logró coronarse campeón de Primera División de la Liga MX en esa cancha, aunque el inmueble sí fue escenario de finales y partidos históricos.

Como parte del proyecto de recuperación, las autoridades también confirmaron la creación de un museo dedicado a la historia de Toros Neza y a los encuentros mundialistas disputados en el estadio durante México 1986. El espacio exhibirá fotografías, boletos, camisetas y objetos históricos relacionados con una de las etapas más recordadas del futbol mexicano.

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