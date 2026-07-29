CONFIRMADO: Fecha EXACTA en la que empieza la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 arrancará de manera oficial con la Fase Uno este martes 4 de agosto de 2026. Este torneo binacional reunirá nuevamente a los clubes de la Liga BBVA MX y de la Major League Soccer (MLS) en busca de la supremacía de la región, prometiendo emociones intensas desde el primer silbatazo.

Partidos inaugurales

La jornada inaugural de este certamen estará marcada por enfrentamientos directos entre ambas ligas. El torneo arranca con el duelo entre el Cincinnati y el Pachuca, un partido clave para calentar motores en el arranque del grupo. Se jugará en el TQL Stadium en punto de las17:30 horas.

Casi de manera simultánea, la actividad continuará con el Columbus Crew y el Atlas en punto de las 17:45 horas en el ScottsMiracle-Gro Field, mientras que el Charlotte FC recibirá a los Pumas a las 18:00 horas, este partido se jugará en el Bank of America Stadium.

Por otro lado, el Minnesota se enfrentará a Juárez en punto de las 18:30 y se jugará en el Allianz Field; y, en uno de los duelos más atractivos de la cartelera inicial, los Tigres visitarán al Real Salt Lake en punto 20:00 horas, este partido de Tigres está marcado por la ausencia de Guido Pizarro como Director Técnico, esto tras su decisión de dejar el cargo previo a la jornada 3 del Apertura 2026.

Campeones ediciones pasadas Leagues CUp:

Pese a que la MLS ha tenido superioridad en las últimas dos ediciones, la estadística se encuentra igualada, en 2019 Cruz Azul salió campeón tras vencer en la final a Tigres (2-1), posteriormente el Club León derrotó 3-2 al Seattle Sounders, después Inter Miami en 2023 se coronó y en el último torneo Colombus Crew salió vencedor durante el torneo de 2024.

Lee también:

