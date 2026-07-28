Medallero hoy MARTES 28 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
México se mantiene en la cima del medallero tras sumar 119 medallas en total
Terminó la actividad del día de este martes 28 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y con ello llega la actualización del medallero total actualizado a día de hoy. México continua demostrando un dominio total y se reafirma como la mayor potencia del certamen y mantiene una gran diferencia de medallas con la nación que se encuentra en segunda posición.
Tras otro día de competencias México continua en la cabeza y con un total de 119 medallas, esto gracias a 44 medallas de oro, 43 medallas de plata y 32 medallas de bronce, con este total es que la selección mexicana se mantiene en la cabeza del podio.
Como ha sido una constante, Colombia se mantiene en segunda posición y es que en distintas competencias incluso han sido los encargados de vencer a México en la lucha por el oro o incluso los han dejado sin la posibilidad de llevarse una medalla. En los lugares de abajo se encunetra Cuba, Venezuela y República Dominicana en el top 5.
Top del medallero l Martes 28 de julio
- México: 119 medallas (44 oros, 43 platas y 32 bronces)
- Colombia: 78 medallas (30 oros, 29 platas y 19 bronces)
- Cuba: 46 medallas (14 oros, 14 platas y 18 bronces)
- Venezuela: 51 medallas (11 oros, 14 platas y 26 bronces)
- República Dominicana: 47 medallas (10 oros, 8 platas y 29 bronces)
- Guatemala: 27 medallas (6 oros, 9 platas y 12 bronces)
- Puerto Rico: 24 medallas (5 oros, 6 platas y 13 bronces)
- El Salvador: 12 medallas (4 oros, 1 plata y 7 bronces)
- Costa Rica: 9 medallas (2 oros, 2 platas y 5 bronces)
- Panamá: 6 medallas (2 oros, 2 plata y 2 bronces)
Lee también: