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Medallero hoy MARTES 28 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México se mantiene en la cima del medallero tras sumar 119 medallas en total

Medallero hoy MARTES 28 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Medallero hoy MARTES 28 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026|MEXSPORT

Escrito por: Amaury Torres - DR

Terminó la actividad del día de este martes 28 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y con ello llega la actualización del medallero total actualizado a día de hoy. México continua demostrando un dominio total y se reafirma como la mayor potencia del certamen y mantiene una gran diferencia de medallas con la nación que se encuentra en segunda posición.

Tras otro día de competencias México continua en la cabeza y con un total de 119 medallas, esto gracias a 44 medallas de oro, 43 medallas de plata y 32 medallas de bronce, con este total es que la selección mexicana se mantiene en la cabeza del podio.

Como ha sido una constante, Colombia se mantiene en segunda posición y es que en distintas competencias incluso han sido los encargados de vencer a México en la lucha por el oro o incluso los han dejado sin la posibilidad de llevarse una medalla. En los lugares de abajo se encunetra Cuba, Venezuela y República Dominicana en el top 5.

Medallero hoy MARTES 28 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
|MEXSPORT

Top del medallero l Martes 28 de julio

  • México: 119 medallas (44 oros, 43 platas y 32 bronces)
  • Colombia: 78 medallas (30 oros, 29 platas y 19 bronces)
  • Cuba: 46 medallas (14 oros, 14 platas y 18 bronces)
  • Venezuela: 51 medallas (11 oros, 14 platas y 26 bronces)
  • República Dominicana: 47 medallas (10 oros, 8 platas y 29 bronces)
  • Guatemala: 27 medallas (6 oros, 9 platas y 12 bronces)
  • Puerto Rico: 24 medallas (5 oros, 6 platas y 13 bronces)
  • El Salvador: 12 medallas (4 oros, 1 plata y 7 bronces)
  • Costa Rica: 9 medallas (2 oros, 2 platas y 5 bronces)
  • Panamá: 6 medallas (2 oros, 2 plata y 2 bronces)

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